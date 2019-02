Beats lança versões temáticas do Studio3 Wireless com times da NBA

Há alguns meses, falamos aqui sobre o acordo da Apple com a NBA que faria da Beats (subsidiária da Maçã) parceira oficial da famosa liga americana de basquete, fornecendo equipamento para jogadores e lançando edições especiais dos seus produtos com motivos relacionados aos times da franquia. Agora, os primeiros frutos dessa parceria já estão entre nós.

A Apple anunciou ontem à noite no seu site os primeiros produtos da chamada NBA Collection, que é composta, inicialmente, por versões do headphone Studio3 Wireless com pinturas e detalhes temáticos relacionados a seis dos mais populares times da NBA. Temos os modelos Celtics Black (referente ao Boston Celtics), Warriors Royal (Golden State Warriors, acima), Rockets Red (Houston Rockets), Lakers Purple (Los Angeles Lakers), 76ers Blue (Philadelphia 76ers) e Raptors White (Toronto Raptors).

Cada modelo traz decorações baseadas nos escudos de cada time e detalhes em dourado ou cromado nas articulações; alguns deles contam com pinturas especiais na parte interna das porções auriculares. De resto, estamos falando do mesmo Studio3 Wireless de sempre, com o chip W1 para conexão rápida com produtos da Apple, cancelamento ativo de ruído, 22 horas de bateria (com o recurso ligado) e tecnologia Fast Fuel de carregamento rápido.

Com o tempo, a Apple deverá expandir a NBA Collection com versões de outros times dos seus headphones — a ideia é criar uma linha abrangendo todos os principais nomes da liga, mas isso depende, claro, dos contratos individuais da Maçã com as franquias.

Nos Estados Unidos, os modelos da NBA Collection serão vendidos por US$350, mesmo preço do Studio3 Wireless comum. As versões do Lakers, do Rockets e do Warriors chegarão às lojas da Apple nos EUA no dia 19 próximo, enquanto as demais estão listadas no site da empresa como chegando “em breve”.

via Engadget