Lee Clow, gênio criativo de campanhas publicitárias da Apple, se aposenta

Com os anos, algumas das figuras mais ilustres da história da Apple podem até sair dos holofotes, mas o fato é que elas continuam adoradas pelo trabalho que deixaram como legado. Esse é o caso do lendário Lee Clow, presidente e fundador da TBWA\Media Arts Lab, que atua há mais de 30 anos como a mente por trás da publicidade da Maçã — a exemplo das campanhas “Think Different” (“Pense Diferente”) e “Get a Mac” (“Compre um Mac”).

Após cerca de cinco décadas no meio publicitário, Clow anunciou que se aposentará por uma carta [PDF]. Apesar da notícia, ele contou que não deixará o mundo da criação e da publicidade; ele assumirá o posto de presidente emérito da TBWA e continuará envolvido em projetos sociais, além de trabalhar em um longa-metragem.

O primeiro grande sucesso da parceria de Clow com a Apple foi o comercial do Macintosh “1984“, lançado durante o Super Bowl daquele ano. O comercial aludia à obra literária “1984”, de George Orwell, que discute uma sociedade distópica na qual as pessoas eram constantemente vigiadas por telas.

Clow, junto ao redator Steve Hayden e do diretor de arte Brent Thomas, criou o slogan “Por que 1984 não será como 1984”, ajudando a articular a visão contrária que o romancista inglês delimitava na relação entre o homem e a tecnologia.

No fim da década seguinte, a agência de publicidade de Clow — naquela época (Chiat\Day) — se separou da Maçã, mas Steve Jobs (que havia voltado à Apple) insistiu para que eles voltassem a trabalhar juntos. E foi quando surgiu outro grande resultado dessa parceria: a campanha “Think Different” — que foi adaptada para a televisão a partir do comercial “Here’s to the Crazy Ones” (“Essa vai para os loucos”).

Durante as últimas duas décadas, Clow ajudou a orquestrar outras grandes campanhas da Apple, como os comerciais do iPod e do iTunes que mostravam silhuetas de pessoas dançando diversas músicas vibrantes e a célebre série de comerciais “Get a Mac”, nos quais a Apple falava das vantagens do Mac em relação aos PC.

Ele também ajudou a Apple a redefinir o universo mobile com as propagandas do iPhone e, depois, com o iPad. Mais recentemente, a TBWA\Media Arts Lab esteve por trás das campanhas publicitárias do Apple Music, do Apple Watch e do HomePod — incluindo o comercial “Welcome Home” (“Bem-vindo ao Lar”), vencedor de vários prêmios.

