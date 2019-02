Novo comercial do iPhone brinca com o recurso Controle de Profundidade

Há anos — basicamente desde o lançamento dos iPhones 7 Plus, com câmera dupla — que a Apple vem “educando” usuários a como tirar proveito do Modo Retrato e mostrando todo o potencial desse belo recurso. Mas arrisco dizer que essa foi a primeira vez que ela resolveu brincar com o tema. E acertou em cheio!

O Controle de Profundidade no iPhone XS e no iPhone XR permite ajustar o efeito bokeh em fundos antes ou depois de você fotografar. Então você pode transformar um retrato bonito de duas crianças em um retrato deslumbrante de uma criança.

Se você não domina o idioma inglês, ative as legendas do vídeo e escolha a opção de traduzir para o português (não é perfeito, mas dá para entender todo o contexto).

Um pouco de humor para divulgar uma tecnologia não faz mal a ninguém.😉

iPhone XS e XS Max de Apple Preço à vista: a partir de R$ 6.569,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 608,25

Cores: cinza espacial, prateada e dourada

Capacidades: 64GB, 256GB ou 512GB

Lançamento: setembro de 2018