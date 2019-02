Versão (PRODUCT)RED dos iPhones XS e XS Max poderá chegar ainda neste mês

Alguém aguardando ansiosamente notícias sobre um possível lançamento de versões (PRODUCT)RED dos iPhones XS e XS Max? Pois esse artigo é justamente para você — embora eu deva notar desde já que não estamos falando de rumores 100% confiáveis.

O site iPhoneHacks deparou-se com um post na rede social chinesa Weibo indicando que os modelos vermelhos dos dispositivos podem ser lançados pela Apple ainda neste mês. O autor da publicação não forneceu indícios ou provas da sua informação, citando apenas uma dica de funcionários da cadeia de fornecimento da Apple.

De acordo com o autor, a Maçã lançará os iPhones XS e XS Max na China sem a marca (PRODUCT)RED, batizando-os em vez disso como “China Red”. O caso tem precedente: os iPhones 7 e 8 já foram/são vendidos na cor vermelha no País da Muralha sem a marca da fundação de combate à AIDS — por lá, a doença é carregada de uma série de estigmas e comumente associada ao contato da sociedade chinesa com o ocidente. Independentemente disso, a Apple garante que, mesmo assim, parte dos lucros gerados pela venda desses dispositivos vai para a organização, como no resto do mundo.

Obviamente, o suposto lançamento dos iPhones vermelhos na China não necessariamente significa que a Apple levará a novidade ao mundo inteiro imediatamente. Mas é improvável que a empresa crie uma nova cor de um modelo de iPhone para ser lançado apenas em um país — ainda mais se tratando da versão (PRODUCT)RED, tão popular ao redor do planeta.

Caso se concretize, o lançamento dos iPhones XS/XS Max em fevereiro representará um bom adiantamento da estratégia da Apple: geralmente, as versões (PRODUCT)RED dos smartphones são lançadas na metade dos seus ciclos, lá por março ou abril — assim foi com o iPhone 7 e o iPhone 8.

Seria esse o empurrãozinho de vendas que a Maçã estaria precisando no momento? Após os rumores nunca concretizados de uma versão vermelha do iPhone X, afinal, muita gente pode estar curiosa para saber como a Apple vai aplicar o acabamento em seus aparelhos mais caros.

via MacRumors