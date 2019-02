WhatsApp Business para iOS está em fase de testes e será lançado em breve

Todo mundo conhece o WhatsApp Messenger.

Nele são trocadas cerca de 29 milhões de mensagens por minuto! Ainda que o mensageiro não seja muito forte nos Estados Unidos e na China (nesses países, o Messenger e o WeChat fazem mais sucesso), ele é muito utilizado tanto por brasileiros quanto por indianos — não é à toa que, recentemente, ele ultrapassou o aplicativo do Facebook e se tornou o mais utilizado entre os apps oferecidos pelo conglomerado da rede social de Mark Zuckerberg.

Mas ainda que todos conheçam o WhatsApp Messenger, muitos podem não conhecer o WhatsApp Business. Como o nome indica, trata-se de um aplicativo criado para proprietários de pequenas empresas.

Com ele, o estabelecimento pode interagir facilmente com clientes usando ferramentas para automatizar, classificar e responder rapidamente mensagens. É possível criar um perfil comercial com informações do seu negócio (endereço, telefone, site, etc.), utilizar etiquetas para organizar contatos e chats, salvar e reutilizar mensagens utilizando o recurso de respostas rápidas, ter acesso a importantes estatísticas (quantidade de mensagens que foram enviadas, entregues e lidas) e mais.

Até então, o app só estava disponível para Android. Isso mudou agora, com a chegada da primeira versão beta do WhatsApp Business para iOS, como informou o WABetaInfo. Eis algumas imagens do app:

A má notícia é que todas as vagas para os testes do app já foram preenchidas na plataforma TestFlight — a não ser que eles abram mais, infelizmente você não conseguirá testá-lo; você pode saber se existem vagas abertas visitando esta página.

A chegada do WhatsApp Business ao TestFlight, porém, mostra que ele deverá ser lançado na App Store muito em breve. Então, se você tem um estabelecimento comercial e ficou interessado em utilizar a solução, é bom já começar a entender como tudo funcionar para colocar tudo em prática assim que ele ficar disponível na loja. 😉