Conceito: iOS 13 com 40 novidades, incluindo Modo Escuro e Siri renovada

Responda rápido: qual a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você pensa em recursos que o iOS está precisando receber com urgência? Nada tema: seja qual for, ele certamente está representado nesse conceito para o iOS 13 criado pelo AppleiDesigner em parceria com o Skyline News.

O vídeo apresentando as ideias da equipe de designers é basicamente uma checklist de todos os recursos mais pedidos pelos usuários nos últimos anos, a começar por um Modo Escuro completo para fazer par com a interface introduzida no macOS Mojave — e que certamente adquiriria um visual incrível nas telas OLED dos iPhones mais caros (e ainda economizaria a bateria deles).

Falando em OLED, os aparelhos dotados de telas desse tipo receberiam ainda um recurso de always-on display, no qual seria exibido permanentemente a data, a hora e os ícones de quatro aplicativos/widgets personalizáveis, sempre num fundo preto.

Outras novidades interessantes incluiriam modo Picture-In-Picture e Split View para o iPhone e interfaces menos intrusivas para a Siri, o controle de volume e o recebimento de chamadas (que não mais ocupariam a tela inteira, mas somente uma porção dela).

O iPad também ganharia recursos exclusivos, como alternância de usuários (disponível direto na Central de Controle) e um Modo Convidado, além de suporte ao Magic Mouse. Ah, o tablet também ganharia (finalmente) um app de calculadora para chamar de seu.

Querem mais? Pois tem: possibilidade de pausar a gravação de vídeos, personalização de elementos da Tela de Bloqueio, ícones redesenhados, aba social no Apple Music, câmera com detecção de objetos por inteligência artificial e configurações avançadas no próprio app, botão para fechar todos os apps na tela de multitarefa, recurso para bloquear aplicativos com o Touch/Face ID, sugestões da Siri no iMessage… é, a lista é longa.

Certamente é pedir demais que a Apple inclua tudo isso em uma única atualização do iOS, mas não custa sonhar. Quais dos recursos acima vocês estão esperando com mais vontade?

