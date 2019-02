Do iPhone 5s ao XS: gráfico mostra evolução do 4G/LTE nos aparelhos

Em setembro passado, quando a Apple apresentou os iPhones XS, XS Max e XR, muitos usuários repercutiram a falta de novos recursos nesses dispositivos em relação ao modelo apresentado em 2017. Contudo, sabemos que por mais que esses dispositivos possuam configurações semelhantes, muitas especificações são melhoradas (principalmente em relação à performance).

Entre esses, o desempenho em conexões móveis (4G/LTE) é certamente um quesito importante na hora de analisar como os novos iPhones se saem quando comparados a outros modelos. Felizmente, a OpenSignal publicou uma pesquisa sobre essa evolução nos gadgets da Maçã (a partir do iPhone 5s, que foi o primeiro modelo a contar com suporte a esse tipo de conexão).

Surpreendentemente (ou não), a pesquisa apontou que os iPhones XS e XS Max oferecem a primeira grande melhoria em velocidade de download após vários modelos com o desempenho praticamente “estagnado”. Nesse sentido, os novos dispositivos (exceto o XR, como veremos a seguir) são quase 26% mais rápido que todos os iPhones lançados entre 2015 e 2017.

O iPhone XS Max, em particular, levou a melhor nos testes realizados pela OpenSignal e alcançou uma média de 21,7Mb/s, seguido pelo seu irmão menor, que alcançou 20,5Mb/s. Por contar com uma configuração diferentes dos flagships, o iPhone XR (que possui uma antena MIMO 2×2, em vez de 4×4, como no XS) obteve uma média de 17,6Mb/s, contra 18,5Mb/s no X.

Se a diferença entre modelos que foram apresentados juntos já é visível, imagine então se compararmos com modelos “bem antigos”! Segundo a pesquisa, a velocidade de download dos iPhones 5s, 6, 6 Plus e SE ficou 83% abaixo dos que as dos novos modelos; a performance em download voltou a subir com o iPhone 6s e, de certa forma, não melhorou significativamente até o iPhone XS.

O gráfico com as velocidades de upload segue, basicamente, a mesma tendência que vimos acima. A OpenSignal atribuiu os menores índices do iPhone XR (em relação ao XS) à arquitetura do modem e da antena desse dispositivo, mais uma vez.

Enquanto as empresas realizam pesquisas sobre o desempenho de gadgets em conexões 4G/LTE, os rumores correm solto acerca da próxima geração da rede móvel, o aguardado 5G. A Apple, no entanto, deverá apresentar o primeiro iPhone compatível com a nova tecnologia apenas em 2020, se tudo correr conforme especulado.

via AppleInsider