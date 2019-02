Disney supera Apple como empresa de “conexão mais íntima” com consumidores

Já há algum tempo, a agência MBLM faz um levantamento anual das marcas com conexão mais íntima com seus usuários — ou seja, o quão os consumidores daquela marca (nos Estados Unidos, pelo menos) se sentem “conectados emocionalmente” com elas. O ranking Brand Intimacy foi encabeçado pela Apple no ano passado, mas em 2019 a gigante de Cupertino perdeu a liderança para outra gigante: a do Mickey Mouse.

A Disney conquistou o primeiro lugar neste ano, segundo a agência, por conta das suas “associações nostálgicas e do vínculo forte que ela constrói com homens e mulheres de diversas faixas etárias” — o que não chega a ser surpreendente, considerando que o conglomerado está virando uma onipotência da mídia global e já detém franquias voltadas para todos os gostos e idades.

Sobre a Apple, a MBLM comentou que a empresa “perdeu parte do seu brilho por conta de equívocos deveras públicos e um cansaço geral do segmento de eletrônicos para o consumidor”. Apesar disso, a relação emocional dos usuários da Maçã ainda é muito forte — tanto é que a empresa, mesmo com as falhas, assegurou a vice-liderança do levantamento.

O Top 10 da MLBM ficou assim:

Disney Apple Amazon Chevrolet Netflix Harley-Davidson PlayStation YouTube Ford Chick-fil-A

O estudo foi realizado com 6.200 pessoas ao redor dos EUA ao longo de 2018, e limitado a consumidores entre 18 e 64 anos e com renda familiar anual de US$35 mil ou mais. É bom notar que a MBLM fez pesquisas parecidas no México e nos Emirados Árabes Unidos e, em ambos os casos, a Apple liderou o ranking.

A propósito, se você está tendo uma leve sensação de dèja-vu com este artigo, é porque na última semana a Apple também perdeu a liderança em uma pesquisa da MBLM sobre intimidade com marcas. Naquela ocasião, entretanto, o novo campeão foi o YouTube e a faixa demográfica analisada foi a dos millenials, jovens nascidos na virada do milênio.

via AppleInsider