Estoques de diversas pulseiras para o Apple Watch estão esgotados

Parece que a Apple está novamente se preparando para renovar a sua coleção de pulseiras para o Apple Watch — como vem fazendo nos últimos anos.

Em pesquisa realizada pelo MacMagazine no site americano da empresa, foi observado que diversos modelos estão esgotados. E se a tradição se mantiver, eles não deverão retornar ao estoque da loja online da Maçã.

A história se repete na grande maioria das cores e estilos disponíveis no site brasileiro, também. As pulseiras para o tamanho menor do relógio, de 40mm, são as mais atingidas pela escassez.

Confira a seguir a lista com os modelos esgotados:

Pulseira esportiva : hibisco (40mm e 44mm), amarelo-creme (40mm e 44mm), verde-pacífico (40mm e 44mm) e horizonte azul (40mm);

: hibisco (40mm e 44mm), amarelo-creme (40mm e 44mm), verde-pacífico (40mm e 44mm) e horizonte azul (40mm); Pulseira esportiva Nike : turquesa-celeste/preta (44mm), oliva-militar/preta (40mm) e malva-fumaça/bege-partícula (40mm);

: turquesa-celeste/preta (44mm), oliva-militar/preta (40mm) e malva-fumaça/bege-partícula (40mm); Pulseira loop esportiva : nectarina (40mm);

: nectarina (40mm); Pulseira loop esportiva Nike : malva-fumaça (40mm);

: malva-fumaça (40mm); Pulseira de couro com fecho moderno : rosa-peônia (40mm, tamanhos pequeno e médio), cape cod (40mm, tamanho pequeno) e verde-floresta (40mm, tamanhos pequeno e médio);

: rosa-peônia (40mm, tamanhos pequeno e médio), cape cod (40mm, tamanho pequeno) e verde-floresta (40mm, tamanhos pequeno e médio); Pulseira loop de couro : verde-floresta (44mm, tamanho grande);

: verde-floresta (44mm, tamanho grande); Pulseiras de couro Hermès: Double Tour (40mm, todas as cores), Ambre/Capuccine/Rose Azalée Single Tour (44mm), Bordeaux/Rose Extrême/Rose Azalée Single Tour (40mm), Bleu Indigo Simple Tour (44mm), Ébène Barenia Single Tour com fecho Deployment (44mm) e Fauve Barenia Single Tour com fecho Deployment (44mm);

Com a grande quantidade de modelos esgotados, novas cores podem pintar muito em breve no site da empresa — quem sabe até mesmo após o provável evento especial que ocorrerá no Apple Park em março ou através de um comunicado para a imprensa. Vamos aguardar.