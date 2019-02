Apple libera terceira beta do macOS Mojave 10.14.4 para desenvolvedores

Duas semanas após disponibilizar as segundas versões beta dos seus sistemas, a Apple liberou hoje a terceira beta do macOS Mojave 10.14.4 (compilação 18E194d ). Sim, isso mesmo: por enquanto apenas ele.

As terceiras versões de testes do iOS 12.2, do watchOS 5.2 e do tvOS 12.2 deverão pintar ainda esta semana (que sabe hoje mesmo ou amanhã). Após isso, as versões públicas de testes do iOS, do macOS e do tvOS também deverão ser liberadas no Apple Beta Software Program.

As novidades do macOS 10.14.4 são: a segurança do Touch ID para o preenchimento automático do Safari (para os MacBooks Pro com Touch Bar) e a chegada do Apple News para usuários canadenses. Veremos se mais novidades surgiram nesta nova compilação. 😉