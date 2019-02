Enrole/prenda o cabo do carregador do MacBook Pro facilmente com o Side Kick

Talvez os mais recentemente iniciados no mundo do Mac não tenham tido contato com isso, mas existiu uma época em que os carregadores do computador da Maçã eram uma belíssima obra de engenharia, com duas abas que se desdobravam e permitiam que o cabo fosse enrolado e preso em torno do próprio bloco de energia.

Isso, claro, foi na já longínqua e saudosa época do MagSafe — depois, o USB-C veio para deixar tudo igual e sem essa dose de bom design. Para quem ainda quer uma solução simples para enrolar e guardar o carregador do seu Mac, entretanto, nós temos uma boa dica.

O Side Kick é um pequeno acessório da Fuse, que produz acessórios para Macs. Ele atua como aqueles PopGrips que ficaram bem populares em smartphones nos últimos tempos, grudando-se na superfície do seu carregador e expandindo ou retraindo conforme a necessidade.

Quando retraído, ele quase não faz volume no bloco de energia; quando expandido, entretanto, ele serve para que você enrole todo o seu cabo e o prenda em uma das pontas, deixando o carregador muito mais compacto, fácil de guardar e à prova de emaranhados. É a era do design inteligente voltando ao Mac — só que não pelas mãos da Apple.

Apesar de ser voltado aos carregadores de MacBooks Pro (até por seu acabamento em plástico branco que combina perfeitamente com o design dos componentes), o acessório pode ser utilizado em qualquer bloco de energia (ou superfície) de no mínimo 7x7cm — por conta disso, ele não é compatível com o carregador de 30W do MacBook e do MacBook Air. O adesivo não deixa resíduos e é reutilizável.

O Side Kick consta atualmente como projeto do Kickstarter, e já superou em quase 10x a sua meta de arrecadação. Você pode contribuir com um mínimo de US$12 para receber uma unidade do acessório, ou valores maiores para kits com múltiplos exemplares; a produção deverá ser iniciada no próximo mês e as entregas serão iniciadas em junho próximo.

via MobileSyrup