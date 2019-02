MacBook Pro de 16″, monitor 6K, Mac Pro modular… Ming-Chi Kuo faz previsões para toda a linha 2019 da Apple!

Alguém a fim de uma enorme leva de rumores fresquinhos nessa manhã de segunda-feira? Pois você veio ao lugar certo. E a procedência das informações é quentinha, já que estamos falando do nosso amigo de sempre, Ming-Chi Kuo — analista com bons contatos dentro da Apple e um índice de acertos muito saudável.

Kuo emitiu uma série de notas expondo suas previsões para todas as linhas da Apple em 2019, e algumas das novidades especuladas por ele podem fazer muitos fãs e interessados levantarem as orelhinhas. Vamos dar uma olhada em tudo.

MacBook Pro

Começamos com a previsão mais, digamos, surpreendente: segundo Kuo, a Apple lançará ainda este ano um novo MacBook Pro com tela entre 16 e 16,5 polegadas e design renovado.

Não está claro se o lançamento do novo modelo seria acompanhado de atualizações no visual também para as versões menores do portátil, mas uma mudança do tipo seria precoce — o design atual do MacBook Pro tem apenas dois anos e meio, e a Apple costuma levar mais tempo com um visual nas suas linhas de computadores. Há de se ver o que acontecerá, entretanto.

Kuo aposta ainda, para este ano, no lançamento de uma versão do MacBook Pro de 13″ com 32GB de RAM — atualmente, só o modelo maior chega a essa capacidade de memória.

Monitor

Depois de anos sem um monitor próprio e dependendo de uma parceria com a LG, a Apple pode voltar com força total ao segmento em 2019: segundo Kuo, a empresa lançará neste ano um display 6K de 31,6 polegadas!

O analista não compartilhou muitos detalhes sobre o novo monitor, mas afirmou que ele trará uma tecnologia “semelhante ao Mini-LED”, que proporcionará ao painel uma qualidade de imagem impressionante. Bom… menos que isso nenhum de nós espera, certo?

Mac Pro

A mítica renovação do Mac Pro já foi prometida e adiada algumas vezes pela Apple, mas, de acordo com Kuo, deverá chegar mesmo em 2019.

O analista não traz mais detalhes sobre o novo computador, reafirmando apenas que veremos uma máquina com foco na modularidade e componentes facilmente atualizáveis. Um lançamento junto ao suposto novo monitor profissional seria uma bela tacada da Maçã, mas para isso teremos de aguardar — possivelmente — mais uns bons meses.

iPhones

Segundo Kuo, a linha de iPhones em 2019 será bastante parecida com a atual: teremos três aparelhos com os mesmos tamanhos e visuais dos atuais XS, XS Max e XR (que continuará com uma tela LCD ). O recorte — que já teve sua redução especulada — permanecerá intocado. A porta Lightning deve ficar, também (nada de USB-C).

As mudanças nos aparelhos, aparentemente, serão no sistema do Face ID (que ficará mais rápido) e no acabamento (é possível que os modelos recebam um novo tipo de vidro jateado, menos brilhoso que o atual). A bateria deve receber um aumento de capacidade.

Teremos também, segundo o analista, um rádio de banda ultra-larga para navegação em ambientes internos e um sistema de carregamento sem fio bilateral — para que você possa carregar outros dispositivos, como os futuros AirPods, colocando-os em cima do iPhone. Não se sabe se esses recursos virão para toda a linha ou somente para determinados modelos.

Resta saber, também, se a Apple manterá as faixas de preços atuais dos iPhones ou admitirá a derrota da sua estratégia e anunciará uma nova linha um pouquinho mais acessível.

Apple Watch

Quanto ao reloginho da Maçã, Kuo tem apenas duas previsões — até agora — para 2019: a chegada do recurso de ECG a mais países e “um novo design com carcaça de cerâmica”.

Enquanto o primeiro ponto é esperado, o segundo levanta suspeitas. O último Apple Watch de cerâmica (modelo Edition), foi descontinuado no último ano. Estaria a Apple planejando a volta do modelo mais caro?

AirPower/AirPods

Seria uma miragem? Esperamos que não, porque, segundo Kuo, o mítico carregador sem fio da Apple realmente será lançado no primeiro semestre deste ano. O analista não compartilha mais novidades sobre o acessório ou se ele sofreu mudanças em seu projeto desde o seu anúncio, num longínquo 2017.

Junto ao AirPower, como já especulado anteriormente, a Apple lançará uma atualização dos AirPods com suporte a carregamento sem fio e conectividade Bluetooth aprimorada, segundo Kuo.

Ainda em relação ao AirPower e aos AirPods, mas saindo da seara de Kuo, é interessante notar este outro rumor, vindo da publicação taiwanesa Economic Daily News. Segundo o jornal, a fornecedora Inventec já está produzindo em massa os novos acessórios e irá despachá-los na primavera do hemisfério norte.

Segundo a reportagem, os novos AirPods custarão o mesmo que o modelo atual e estarão disponíveis no tradicional branco e em uma nova versão preta. Conforme rumores passados, eles devem vir com um novo acabamento fosco, de pegada melhor.

iPod touch

Kuo não tem grandes previsões sobre o suposto novo iPod touch, mas — dado o estado de quase morte da linha — o simples rumor da sua atualização já é uma ótima notícia por si só.

Segundo o analista, a Maçã lançará uma atualização do reprodutor de mídias com processador mais rápido ainda em 2019. É só isso que ele tem a dizer… mas já é o bastante, não é verdade?

iPads

Tá bom de rumor? Pois não acabou ainda: para finalizar, Kuo compartilhou suas previsões sobre os iPads. Segundo o analista, a Apple lançará em 2019 uma nova versão do iPad “padrão”, que saltará das atuais 9,7 para 10,2 polegadas por conta de uma diminuição das suas bordas.

Junto a ele, receberemos uma atualização do iPad mini; ambos os modelos terão um upgrade em seus processadores. O iPad Pro também deve receber novidades em 2019 — embora apenas pontuais, considerando que eles ainda são novidade dentro da linha da Maçã: possivelmente só um pequeno salto no processamento e um ou outro recurso menor.

