Novo bug no FaceTime impede adicionar mais participantes a uma chamada individual

O bug do FaceTime pegou a Apple de surpresa. Após o problema ganhar a mídia, a empresa correu para desligar a opção de videochamadas em grupo nos seus servidores e, dias depois, lançou o iOS 12.1.4 e uma atualização suplementar para o macOS a fim de corrigir o problema em todos os dispositivos. Mas nem tudo foi corrigido, com podemos ver abaixo.

Sim, é possível iniciar chamadas em grupo com duas ou mais pessoas no iOS 12.1.4. Acontece que muitos usuários, ao iniciar uma chamada normal no FaceTime (com uma pessoa do outro lado) não conseguem transformar-la numa chamada de grupo (nesses casos, a opção “Adicionar pessoa” fica indisponível durante a chamada, impedindo a adição de mais participantes).

O problema está longe de ser uma brecha de segurança (como era antes) e não impedir a utilização do recurso em si. Ainda assim, não deixa de ser algo chato.

E, diferentemente do outro problema, dificilmente veremos a Apple soltando um iOS 12.1.5 e outra atualização para o macOS com o intuito de corrigir “apenas” isso — o mais provável é que essa correção seja implementada no iOS 12.2 e no macOS 10.14.4 (ambos estão em fase de testes).

