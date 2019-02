Promoções do dia na App Store: Astronoidz, PinTrip: Mark Your Places, DeskCover e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores para esta segunda-feira!

N/D

Nota na App Store

Minha nota

Nosso destaque do dia fica com Astronoidz, um jogo inspirado nos maiores clássicos do estilo arcade, criado pelo pessoal da Catacala.

Sobreviva a terríveis levas de inimigos e asteróides ou veja aonde consegue chegar no modo de ondas infinitas. Elimine seus inimigos antes da próxima invasão de forças do mal.

Para completar, adicione vidas e melhore a configuração da sua neve com moedas que são conquistas no próprio jogo.

Confira um vídeo:

Baixe já e boa diversão! 🖖

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$60 de desconto:

Apps para iOS

Marcadores para sua memória.

Puzzles.

Jogo de estratégia.

Utilitário para o Modo Retrato.

Informações do seu iGadget.

Jogo de aventura.

Caça-palavra diferente.

Quebra-cabeça.

App para macOS

Esconda sua Mesa (Desktop).

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã — lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🙂