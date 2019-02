Apple Pay chega à Arábia Saudita e à República Checa

Devagar e sempre, a Apple continua expandindo os domínios do seu império de serviços e levando opções a diferentes países. Hoje, foi a vez do Apple Pay chegar a mais dois territórios: Arábia Saudita e República Checa.

No país do Oriente Médio, o serviço de pagamentos da Maçã funciona com os bancos Alinma, Alrajhi, Aljazira, Riyad, com a Saudi Payments Network e o National Commercial Bank — bandeiras Mastercard e Visa. Por lá, o anúncio da chegada do Apple Pay já corria faz tempo, mas só agora a plataforma está de fato chegando para nossos caros sauditas.

Na República Checa, por sua vez, o Apple Pay funciona com o Air Bank, o Ceska Sporitelna, o MONETA Money Bank, o Twisto e mais — nas bandeiras Maestro, Mastercard e Visa. Os dois países representam o 33º e o 34º territórios cobertos pelo sistema de pagamentos de Cupertino.

A expectativa agora, como informou o Cult of Mac, é em relação aos (supostos) dois países seguintes que receberão o serviço: Eslováquia e Eslovênia. Não é possível saber quanto tempo isso vai demorar, entretanto.