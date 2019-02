Carteira Digital de Trânsito ganha compatibilidade com Face ID; confira outros apps atualizados

Que tal ficar por dentro de algumas novidades interessantes de aplicativos famosos e bastante utilizados da App Store?

Carteira Digital de Trânsito

Nós já cometamos no site que é possível emitir a sua CNH Digital sem ir ao Detran.

Quando você faz isso, o documento digital fica protegido no app por uma senha numérica de quatro dígitos; agora, finalmente você pode utilizar o Touch/Face ID para entrar no app, sem a necessidade de sempre precisar digitar a senha. 😉

Itaucard e Credicard

Por falar em proteção por Touch/Face ID, os dois aplicativos de cartões de crédito do Itaú também ganharam essa novidade, facilitando bastante as coisas para quem tem um cartão do banco.

Firefox

A versão 15.0 do browser ganhou uma melhoria muito boa relacionada à navegação privada: agora, se fosse estiver navegando nela e sair do app, ao voltar continuará no modo privado, mantendo a sua preferência.

Há também algumas opções diferentes para a organização de abas (você pode optar por abrir novas abas com sua lista de favoritos, com os principais sites e histórias do Pocket, com uma lista de histórico recente, um URL personalizada ou em uma página em branco). Para completar, você pode reorganizar as abas tocando e arrastando elas para lá e para cá.

Gboard

A atualização é simples, mas melhora bastante a experiência de quem prefere utilizar o teclado do Google em um dispositivo iOS: agora, o app conta com feedback tátil ao pressionar as teclas (ative a opção nas configurações).

Ele também ganhou compatibilidade com os idiomas laosiano e mongol, além de recursos otimizados para reduzir o seu tamanho.

SmartGym

Um dos apps mais completos para quem quer ter nas mãos todo o acompanhamento da suas séries, peso e tudo mais relacionado ao treinamento, o SmartGym ganhou uma baita atualização, a começar pelo recurso preenchimento inteligente (ao adicionar um novo exercício, o app analisa todas as suas fichas e históricos passados; se você já tiver feito p exercício antes, ele sugere os valores para você).

Mas as novidades não param por aí, não, veja só: além de compartilhar suas fichas como um arquivo do SmartGym, agora você pode compartilhá-las como uma imagem e/ou texto; os exercícios agora contam com imagens ilustrativas na lista de exercícios; o app para watchOS agora mostra a próxima série (se diferente da atual) durante o timer de descanso e o app para iOS agora tem timer para exercícios que possuem duração de execução.

Para completar, temos ainda preenchimento automático de senha, credenciais armazenadas no iCloud Keychain e vibração do Apple Watch mesmo se o modo Não Perturbe estiver ativado.