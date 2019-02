Conceito: MacBook Pro com tela sem bordas, Face ID e cantos arredondados

Ninguém está de fato esperando que a Apple atualize o design dos MacBooks Pro num futuro próximo, considerando que o último evento do tipo aconteceu há dois anos e meio e não é do feitio da Maçã alterar o visual dos seus computadores em intervalos tão curtos.

Ainda assim, uma declaração de ontem do analista Ming-Chi Kuo, de que a empresa estaria para lançar ainda neste ano uma versão de 16 ou 16,5 polegadas do MacBook Pro com novo design, reacendeu chamas de esperança no coração de cada amante do Mac.

Assim, o designer Viktor Kadar compartilhou um conceito de como poderia ser esse novo design.

O conceito abandona as bordas retas que caracterizam a linha desde sempre, adotando no lugar delas um design arredondado que lembra mais o saudoso MacBook branquinho. Na imaginação de Kadar, temos dois modelos (de 13 e 15 polegadas) com telas Super Retina, de bordas também arredondadas, que se estendem até o extremo das suas respectivas superfícies, deixando as máquinas muito mais compactas e elegantes.

Teríamos aqui também a primeira aplicação do que Kadar chama de “Face ID oculto” — isto é, uma câmera TrueDepth inserida por trás da tela capturando suas informações faciais para desbloquear a máquina, eliminando a necessidade de um recorte. A Touch Bar, por sua vez, incorporaria o Haptic Feedback para respostas “físicas” aos comandos.

A página do conceito (que, aliás, tem um visual extremamente profissional) traz outras especificacações das máquinas imaginadas, como processadores de seis e oito núcleos da própria Apple, até 128GB de RAM DDR5 e 8TB de armazenamento SSD , quatro portas Thunderbolt 4 com capacidade de conectar as máquinas a até dois monitores 8K, teclado renovado com nova tecnologia de “memória de formato” e até 16 horas de bateria.

Obviamente, estamos falando de uma lista de desejos bem otimista: mesmo que haja condições técnicas de se criar uma máquina dessas, o custo certamente seria proibitivo, e nós aqui no Brasil teríamos que vender não apenas um, mas os dois rins para comprá-la.

Ainda assim, não custa sonhar, não é mesmo?

via 9to5Mac