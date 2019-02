Esquemas vazados do novo iPad mini “confirmam” atualização discreta

As notícias sobre a morte do iPad mini foram manifestadamente exageradas e, quando os primeiros rumores sobre uma possível atualização do menor tablet da Maçã começaram a surgir, muito se especulou sobre o que a Apple faria para tornar o dispositivo atraente de novo. Bom, a resposta é: aparentemente, não muita coisa.

Já se ventilou bastante a ideia de que o novo iPad mini terá apenas uma atualização discreta de componentes internos, sem grandes mudanças; hoje, o @OnLeaks — conhecido por sua confiabilidade com vazamentos e fontes confiáveis na Apple — meio que “confirmou” essa previsão com esquemas e renders do futuro aparelho.

O leaker não compartilhou as imagens, mas afirma que, caso os esquemas sejam legítimos (o que ele não pode confirmar 100%), as mudanças serão realmente bem discretas.

Just got my hands on alleged #iPadMini5 CAD. If legit (can't vouch at 100%), there is indeed (just as rumored) no external design changes (except of relocated mic, centered on upper back panel). In short, it will very likely be a specs bump only update… pic.twitter.com/z5XuBKZVmN

— Steve H.McFly (@OnLeaks) 19 de fevereiro de 2019