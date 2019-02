Testes continuam com terceiras versões beta do iOS 12.2, do watchOS 5.2 e do tvOS 12.2 [atualizado]

Ontem foi a vez do macOS Mojave 10.14.4; hoje, dos outros sistemas operacionais da Apple.

Se você é desenvolvedor, já pode baixar as terceiras versões beta do iOS 12.2 (compilação 16E5201e ), do watchOS 5.2 ( 16T5201c ) e do tvOS 12.2 ( 16L5201d ).

Além deles, a empresa disponibilizou também o Xcode 10.2 beta 3 ( 10P99q ), o Classroom 3.0 para iPad beta 2 ( 2E21 ), o Classroom 2.0 para Mac beta 2 ( 1B21 ), o macOS Server 5.8 beta 3 ( 18S2050 ), o Apple Configurator 2.9 beta 3 ( 3J21 ) e, há alguns dias, o Atalhos 2.2 beta ( 1A122 ).

Como já comentamos, a nova versão do iOS já nos mostrou que novos AirPods chegarão em breve, que o Apple News aterrissará no Canadá e que novos iPads e um iPod touch também estão nos planos da Maçã para 2019. Além disso, o sistema já traz novidades relacionadas ao suporte do AirPlay 2 em televisores, vem com um novo ícone do “Espelhar a Tela” na Central de Controle, widget de controle remoto (também na Central de Controle) redesenhado, novidades no Safari e no Mapas, e mais!

Na segunda versão beta do iOS 12.2 pintaram também novos Animojis (tubarão, coruja, javali e girafa), um ícone de “5G E” na barra de status de iPhones usando a rede da AT&T nos Estados Unidos, acesso limitado ao acelerômetro e ao giroscópio no Safari, a remoção do recurso “Pedir para Não Me Rastrear” e a volta da opção de marcar um episódio de podcast como já reproduzido.

Caso surjam mais novidades nestas terceiras versões de testes, informaremos! 😉

Como sempre, as novas compilações do iOS e do tvOS deverão pintar em breve no Apple Beta Software Program.

Atualização 19/02/2019 às 15:43

E já temos novidades!

No watchOS 5.2 beta 3, a Apple implementou novos mostradores exclusivos para donos de Apple Watch Series 4 Hermès, como podemos ver nas imagens acima divulgadas pelo site francês WatchGeneration [Google Tradutor].

Numa nota relacionada, o macOS Mojave 10.14.4 beta 3 já está disponível no Apple Beta Software Program.

via 9to5Mac