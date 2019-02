Como buscar fotos, fotografar com Controle de Profundidade e mais no iPhone

Mais um dia nasceu, e a Apple publicou quatro novos vídeos no seu canal no YouTube dentro da série de pequenos tutoriais que ensinam donos de seus dispositivos a realizar tarefas básicas (ou nem tão básicas assim). Hoje, os guias estão totalmente relacionados à câmera e às fotos dos iPhones.

Vamos dar uma olhada neles?

Como procurar fotos no iPhone

A Busca é uma maneira poderosa de encontrar todo tipo de elemento nas suas fotos e vídeos por nome.

Como fotografar com o Luz de Palco Mono no iPhone

Mude para o Luz de Palo Mono no Modo Retrato e capture fotos impressionantes em preto e branco com iluminação dramática de palco.

Como fotografar com Controle de Profundidade no iPhone

Use o Controle de Profundidade enquanto estiver fotografando no Modo Retrato para gradualmente adicionar mais impacto ao seu objeto.

Como escolher a foto principal de uma Live Photo no iPhone

As Live Photos lhe dão uma série de quadros para cada captura que você faz. Deslize para escolher o momento que você mais gosta.

· • ·

Todos os vídeos e tutoriais da Apple relacionados a fotos e captura de imagens/vídeos podem ser conferidos nesta página (inglês; português) — vale a pena dar uma olhada, pois algumas das dicas são realmente bem úteis.

Comercial do Apple Watch

Em adição aos vídeos de tutorial, a Apple publicou também — no seu canal do YouTube inglês — o mais novo comercial do Apple Watch Series 4, intitulado “Flight” (“Voo”). Dirigido pelo cineasta Jonathan Glazer (“Sob a Pele”) e estrelado pela mergulhadora Inka Tiitto, o vídeo mostra a liberdade — às vezes um pouco assustadora — de se exercitar com um reloginho dotado de conexão celular.

Vejam:

A quem se interessar, o Creative Review publicou uma matéria interessante falando sobre a produção do comercial e o uso de um túnel de vento poderosíssimo para simular os efeitos de vôo da mergulhadora. Ficou bacana, não?

