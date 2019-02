Jovem que vendia cocaína e metanfetamina por aplicativo é preso

Por mais que a Apple tente blindar a App Store, deixando de fora da sua loja aplicativos que violam leis, muitas vezes essa tarefa se mostra bastante complicada. A seção 1.4.3 das Diretrizes de Revisão de Aplicativos da Apple fala o seguinte:

Aplicativos que incentivam o consumo de produtos de tabaco, drogas ilegais ou quantidades excessivas de álcool não são permitidos na App Store. Aplicativos que incentivem menores a consumir qualquer uma dessas substâncias serão rejeitados. Facilitar a venda de maconha, tabaco ou substâncias controladas (exceto para farmácias licenciadas) não é permitido.

Pois vejam só esse caso: de acordo com uma declaração apresentada por um agente do Departamento de Segurança Interna dos EUA, o estudante Collin Riley Howard, de 18 anos, “desenvolveu” um aplicativo chamado Banana Plug (que já foi devidamente retirado da App Store) para distribuir drogas — o caso foi divulgado pela Procuradoria Geral dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia.

Além de cocaína e metanfetamina (disfarçados pelos nomes “Molly” e “Shrooms”), o app oferecia também a opção de clientes fazerem pedidos especiais de outras substâncias controladas. A polícia de Santa Cruz foi avisada após serem encontrados cartazes divulgando o app espalhados no campus Universidade da Califórnia.

O agente então se disfarçou e usou o aplicativo para pedir maconha e cocaína. Mensagens trocadas no Snapchat ajudaram o agente a fazer quatro compras — sendo que a terceira e quarta envolveram mais de cinco gramas de metanfetamina. Howard foi preso em 15 de fevereiro, antes do pagamento da quarta venda ser realizado.

Como esse app passou no radar da Apple? Bem, ele era oferecido na loja como “um jogo envolvendo bananas e tomadas”. Os usuários tocavam nos blocos que alternam entre imagens de bananas e plugues elétricos, com o objetivo tirar todas as bananas da tela. Não se sabe exatamente como a comunicação com Howard era feita pelo app, que foi publicado na loja em outubro passado e chegou a ganhar duas atualizações. O nome Banana Plug muito provavelmente faz uma referência ao mascote da faculdade, o Banana Slug; o termo “plug”, contudo, é tipicamente usado para descrever um traficante de drogas.

Howard poderá pegar uma pena máxima de 20 anos de prisão e multa de US$1 milhão por cada uma das duas acusações de distribuição e posse com intenção de distribuir cocaína e metanfetamina; já em outras acusações de posse com a intenção de distribuir mais de cinco gramas de metanfetamina, Howard poderia cumprir um mínimo de 5 e um máximo de 40 anos de prisão, além de pagar multas de até US$5 milhões para cada.

via AppleInsider