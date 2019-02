Novos renders mostram como poderá ser o suposto MacBook Pro de 16″

Desde que Ming-Chi Kuo emitiu suas últimas previsões, a internet está em polvorosa com a perspectiva de um novo MacBook Pro de 16” com novo design a ser lançado em algum momento de 2019. Ontem, já trouxemos um conceito de como poderia ser esse novo visual das máquinas; agora, foi a vez do 9to5Mac publicar seus próprios renders de como seria essa nova máquina de tela grande.

Na visão do site, o MacBook Pro de 16” não seria uma adição aos atuais modelos de 13 e 15 polegadas; em vez disso, a versão maior do computador simplesmente teria suas bordas da tela reduzidas para que o painel ocupasse toda a superfície superior. É bom lembrar que o atual MacBook Pro de 15 polegadas tem, na verdade, uma tela de 15,4” — ou seja, os malabarismos para chegarmos a 16 ou 16,5 polegadas não teriam de ser tão estrambólicos assim.

Com exceção da tela, o suposto novo MacBook Pro não traria tantas diferenças em relação aos modelos atuais: ainda teríamos as mesmas portas Thunderbolt 3, a mesma Touch Bar, o mesmo teclado e trackpad e design geral — o que, convenhamos, não é lá uma má notícia.

Aproveitando o conceito do 9to5Mac, o YouTuber Jonathan Morrison, do TLD, compartilhou um vídeo exibindo as ideias do site e complementando com suas próprias opiniões. Ele espera que, em vez de um aumento na resolução, a Apple coloque um painel mais brilhante na nova máquina; a inclusão do Face ID, no lugar do Touch ID, também seria uma novidade bem recebida por Morrison.

Vejam só:

É bom lembrar que, caso a Apple realmente diminua as bordas do MacBook Pro, o modelo menor também deve receber a mudança; neste caso, é possível que vejamos uma nova linha do computador com modelos de 14 e 16 polegadas. Será?