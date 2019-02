Samsung apresenta o Galaxy S10 e suas variantes

Conforme falamos, a Samsung realizou hoje um evento em San Francisco para lançar os seus carros chefes de 2019. Ainda que o Galaxy Fold tenha sido a estrela do evento, o Galaxy S10 é o foco e o objeto de desejo de muitos consumidores do mundo Android. E a empresa veio com tudo, lançado quatro diferentes modelos do S10.

O S10 e o S10+ são praticamente idênticos, com uma tela curva Dynamic AMOLED Quad HD+ (com certificação HDR10+) capaz de atingir um brilho de 800 nits em condições normais e 1.200 nits sob a luz do sol — emitindo 42% menos luz azul que antes. A diferença é que o S10 tem uma de 6,1″ (3040×1440 pixels; 19:9; 550ppp), enquanto o Galaxy S10+ tem uma de 6,4″ (3040×1440 pixels; 19:9; 522ppp) — no S9 e no S9+ as telas eram de 5,8″ e 6,2″. Isso tudo sem recorte: há apenas um furo para a(s) câmeras frontais, com um ótimo aproveitamento de espaço.

Temos também leitor de impressões digitais ultrassônico embutido no display (que não funciona com todas as películas, apenas as certificadas — mas é bem melhor do que um leitor na traseira), 8GB de RAM e 128GB ou 512GB de armazenamento (com possibilidade de expansão via cartão microSD) — o S10+ conta ainda com uma versão com 12GB de RAM e 1TB de espaço!

O processador é o Exynos 9820 que, segundo a empresa, tem um desempenhos 21% (CPU ) e 37% (GPU ) melhores se comparado ao chip anterior — e com uma eficiência energética 15% melhor. Nos EUA e em alguns outros países que ainda utilizam redes CDMA , o chip utilizado será o Snapdragon 855.

Dependendo do modelo, o aparelho pode ter até cinco câmeras. Na parte traseira, são três: uma de abertura dupla com 12 megapixels e aberturas de ƒ/1,5-2,4; uma teleobjetiva de 12 megapixels e abertura ƒ/2,4 (para fotos com zoom); e uma nova ultrawide de 16 megapixels, de campo de visão mais amplo com ângulo de 123º — sem falar nas melhorias de software que, de acordo com a Samsung, já tem otimizado para diversos tipos de cenas para facilitar as coisas dependendo do que você for fotografar, com reconhecimento de objetos, pessoas, animais, roupas, alimentos e mais feito de uma maneira muito mais rápida. Há ainda um truque que (Super Steady Video) que utiliza a câmera ultrawide para filmar e corta as bordas do vídeo.

Na frontal temos uma câmera de 10 megapixels com abertura ƒ/1,9 e capacidade de filmar em 4K (assim como a traseira). Isso no S10; no S10+ temos mais uma câmera colocada ali apenas para detectar profundidade (o que, teoricamente, melhora o efeito bokeh). Não há mais leitor de íris e a Samsung implementou um reconhecimento facial (sem a necessidade de um recorte como no iPhone, então precisamos ver se a Samsung de fato conseguiu se igualar em tecnologia sem o “trambolho” de hardware que a Apple utiliza na sua solução).

O modem 4G/LTE é categoria 20, podendo atingir até 2Gb/s de download e 150Mb/s de upload. O aparelho também conta com suporte a redes Wi-Fi 6 (antigo padrão 802.11ax), Bluetooth 5.0, com uma saída de áudio de 3,5mm e tem o selo IP68, que lhe dá resistência à água e a sujeira.

O carregamento sem fio agora funciona em mão dupla, uma tendência que parece ter chegado para ficar — e que deve ser implementada pela Apple. Nele, você pode recarregar a bateria do Galaxy S10 ou do Galaxy S10+ por indução ou usar o próprio aparelho para recarregar os fones de ouvido Galaxy Buds (mais sobre eles em outro artigo) ou qualquer outro dispositivo que utilize o padrão Qi. Por falar em baterias, elas são respectivamente de 3.400mAh (S10) e 4.100mAh (S10+) — maiores que seus antecessores, mesmo sendo mais finos e leves.

E o S10e? Esse modelo conta com leitor de impressões digitais num botão lateral e não na tela. A tela Dinamyc AMOLED (de 5,8″, resolução Full HD+ e 19:9), por sinal, não é curva, e a câmera traseira é dupla (sem a teleobjetiva). Ele vem ainda com 6GB ou 8GB de RAM, 128GB e 256GB de espaço interno e bateria de 3.100mAh.

Há ainda uma outra variante, do S10, uma com conexão 5G. Além do suporte a nova rede (que não deverá pintar aqui no Brasil tão cedo), ele tem uma tela de 6,7″, bateria de 4.500mAh, quatro câmeras traseiras (além das outras, um sensor de profundidade 3D para melhorar o desempenho de realidade aumentada), câmera frontal dupla com sensor ToF que mede a distância dos objetos para capturar imagens em 3D) e carregamento super rápido de 25W.

Com exceção do modelo 5G (que depende dessas redes em determinadas regiões), a pré-venda da família se iniciará em 21 de fevereiro, com despacho a partir de 8 de março. O S10 custará a partir de US$900 e virá nas cores branca, preta e azul; o S10+ parte de US$1.000 com as mesmas opções de cores (opcional de branco e preto com traseira em cerâmica); o S10e, por sua vez, custa a a partir de US$750 nas cores branca, preta, azul e amarelo.

via The Verge; Tecnoblog: 1, 2