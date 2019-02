Xiaomi Mi 9 vem com 3 câmeras, acabamento holográfico e carregamento ultra-rápido

Não obstante as polêmicas com as fabricantes chinesas, a Xiaomi tem conquistado os corações de pessoas no Brasil e no mundo por seus smartphones baratos e com especificações deveras apetitosas — e o lançamento mais recente da companhia não deve fugir à regra. Este é o Mi 9:

O smartphone segue a mesma receita dos flagships anteriores da Xiaomi, com o que há de mais recente em termos de especificações técnicas: temos aqui o novíssimo processador Snapdragon 855, 6GB, 8GB ou 12GB(!) de RAM , tela Full HD+ AMOLED de 6,39 polegadas protegida por um vidro Gorilla Glass 6 e um sensor de digitais embutido no painel.

Atrás, o sistema de câmera tripla — que superou o Galaxy Note 9 e o iPhone XS Max no teste DxOMark, com 107 pontos — tem um sensor principal de 48MP, uma grande-angular de 16MP e uma teleobjetiva de 12MP. Na frente, uma câmera de 20MP garante selfies em altíssima resolução.

Outro destaque do Mi 9 é o carregamento: pela porta USB-C, ele suporta taxas de até 27W, o que garante carregamento completo da bateria de 3.300mAh em pouco mais de 30 minutos! O carregamento sem fio também é notável, com suporte a taxas de até 20W e a capacidade de completar a bateria do aparelho em cerca de 90 minutos — contanto que o carregador em questão traga suporte essa potência.

A traseira do aparelho tem um belíssimo acabamento definido pela Xiaomi como holográfico: dependendo do ângulo de visão, cores diferentes surgem na superfície, conferindo um toque único ao smartphone.

Além do Mi 9 “padrão”, a fabricante lançou também duas versões alternativas: o Mi 9 SE (sim, um sufixo deveras familiar), com tela de 6 polegadas, bateria menor e câmeras ligeiramente menos poderosas, e o Mi 9 Transparent Edition, com traseira de vidro transparente, 12GB de RAM e 256GB de armazenamento.

Todos eles já vêm rodando o Android 9 “Pie” com a camada de personalização MIUI 10, da Xiaomi — em relação a ela, aliás, vale a pena conferir o papel de parede padrão do sistema, que é dinâmico e lembra um pouco um certo sistema desktop recente da Apple:

O Mi 9 e seus irmãos já estão em pré-venda na China; o lançamento oficial está marcado para o dia 26 de fevereiro. Os preços variam entre ¥2.000 (~R$1.100) para o SE mais simples, ¥3.000 (~R$1.650) para o Mi 9 padrão e ¥4.000 (~R$2.150) para o Transparent Edition.

Que tal?

via 9to5Google