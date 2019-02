Apple e Goldman Sachs deverão lançar cartão de crédito ainda neste ano

Em maio passado, comentamos que a Apple estava planejando lançar um cartão de crédito junto ao banco de investimento americano Goldman Sachs. Após vários meses marinando, a ideia finalmente parece estar próxima de se concretizar, mas não para o público geral (por enquanto), como divulgou o Wall Street Journal .

De acordo com o relatório, os primeiros cartões deverão ser testados pelos próprios funcionários da Apple nas próximas semanas e o lançamento oficial deverá acontecer ainda neste ano. Como dissemos, o cartão poderá ser acessado pelo app Wallet e possivelmente contará com benefícios exclusivos para compras em lojas (físicas e online) da Maçã.

Ainda de acordo com a notícia, o cartão também deverá desbloquear uma função inédita do app Wallet. Nesse sentido, o WSJ afirmou que os engenheiros da Maçã estão trabalhando em novos recursos que “incentivam usuários a pagar suas dívidas e gerencias seus gastos” a partir de uma interface semelhante à do app Atividade (no qual usuários devem completar os anéis para atingir as metas).

Além de ajudar pessoas a manterem o controle dos seus gastos, o novo serviço da Apple também poderá alertar clientes se eles pagaram mais do que o habitual em determinadas categorias, como alimentação, por exemplo. Recentemente, a Maçã alterou a interface do app Wallet nas versões beta do iOS 12.2, o que poderia indicar a chegada desse novo serviço/recurso.

O cartão será emitido pela Goldman Sachs e usará a rede de pagamento da Mastercard, de acordo com o WSJ. Entre as vantagens do famigerado cartão, os clientes da companhia deverão ser agraciados 2% de desconto na maioria das compras em lojas da Apple (e talvez ainda mais em produtos e serviços da empresa).

via 9to5Mac