Apple faz a limpa no Shazam, removendo redes de anúncios e rastreadores de análise do app

Após adquirir o serviço de reconhecimento de músicas Shazam pela bagatela de US$400 milhões no fim de 2017, a Apple começou a alinhar o serviço a sua (restrita) política de privacidade, assim como outros apps da companhia.

No fim do ano passado, por exemplo, a Maçã removeu os anúncios de ambas as versões do app (Shazam e Shazam Encore).

Recentemente, a Apple lançou uma atualização para o app Shazam que, segundo as notas de liberação, indicava apenas “correções de bugs e melhorias de desempenho”. Contudo, a empresa fez mais do que pequenos ajustes: a atualização também removeu quase todos os SDKs de terceiros que o serviço estava usando, de acordo com uma análise publicada pela AppFigures.

Os SDKs removidos incluem redes de anúncios, rastreadores de uso e até mesmo utilitários de código aberto. Mas por que a empresa decidiu remover todos esses conteúdos de uma só vez? Simples, porque eles repassam dados de usuários para servidores de terceiros, o que certamente não é a praia da Apple.

Entre as empresas afetadas pela atualização da Apple estão: AdMob, Bolts, DoubleClick, Facebook Ads, Facebook Analytics, Facebook Login, Inmobi, IAS, Moat, and Mopub. Como dissemos, nem todos os conteúdos de terceiros foram removidos; no iOS, apenas o SDK do HockeyApp, da Microsoft (basicamente uma versão do TestFlight da gigante de Redmond), permanece ativa — mas provavelmente não por muito tempo.

Já no sistema Android, ainda que a Maçã tenha removido diversos conteúdos de terceiros do app Shazam, vários outros continuam ativos (incluindo alguns que foram removidos no iOS). No entanto, o SDK da Microsoft foi removido da versão da Shazam para Android há mais de um ano.

via MacRumors