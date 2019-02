Rumor: “Apple Car” pode ser, na verdade, uma van elétrica

Muito se especula sobre o possível (e grande) lançamento do “Apple Car”, investida que incluirá a Maçã no mercado de veículos autônomos. Apesar dos inúmeros rumores, algo que ainda está bastante velado diz respeito a que tipo de veículo, especificamente, poderia sair desse projeto tão secreto.

Não bastasse as dúvidas e segredos em torno de Cupertino, o site alemão Manager Magazin divulgou novos rumores sobre uma mudança nos rumos do Projeto Titan. De acordo com a publicação, a Apple está trabalhando em sua própria van/mini ônibus elétrico.

Antes que você pense “mas que…?”, vale ressaltar que os rumores sobre o Projeto Titan já mudaram de rumo diversas vezes ao longo dos anos. Originalmente, esperava-se que os esforços da Apple incluíssem a fabricação do seu primeiro veículo elétrico; em seguida, alguns relatos passaram a afirmar que a gigante de Cupertino estava concentrada em desenvolver e distribuir sistemas de veículos autônomos para outras fabricantes, que por sua vez fabricariam os automóveis — agora, isso.

Com base nas informações de fontes anônimas obtidas pelo Manager Magazin, os engenheiros da Apple desenvolveram protótipos de vans nas cores preto e prata, projetadas pelo time de design industrial da empresa (os mesmos que criam o iPhone). De acordo com essas pessoas, a companhia também desenvolve suas próprias baterias, motores (elétricos), assentos e outros componentes internos.

O relatório também menciona que a Apple só voltou a se concentrar na produção de um veículo (e não apenas no software autônomo) após o retorno de Doug Field à empresa, em agosto passado. Poucos meses antes disso, comentamos que a Maçã assinou um acordo com a Volkswagen para usar vans autônomas da fabricante para transportar seus funcionários, o que também pode (ou não) estar relacionado com os planos mais recentes da companhia.

No fim das contas, resta-nos aguardar e continuar imaginando o que se esconde por trás das paredes do Apple Park. De qualquer forma, o notável analista da TF International Securities, Ming-Chi Kuo, indicou que o produto final do Projeto Titan poderá ser revelado entre 2023 e 2025.

via MacRumors