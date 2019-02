Samsung anuncia Galaxy Buds, seu concorrente dos AirPods, e novos relógios inteligentes

O evento da Samsung que revelou o impressionante Galaxy Fold e a família Galaxy S10 também foi palco da apresentação dos mais novos vestíveis da empresa.

Vamos dar uma olhada neles?

Galaxy Buds

AirPods, conheçam seus (possíveis) concorrentes mais populares: os Galaxy Buds trazem design inteligente, foco na qualidade de som e “preço baixo”.

Como em fones recentes incluídos nas caixas de seus flagships, a Samsung fez aqui uma parceria com a AKG para refinamento do áudio reproduzido, com microfones duplos e uma tecnologia de som ambiente para que o usuário escute o mundo à sua volta, caso queira.

A superfície exterior dos fones é sensível ao toque e suporta gestos para reprodução e controle de volume das músicas, além de acesso à Bixby, à Google Assistente ou à Alexa. O estojo, por sua vez, é 30% menor que o do antecessor Gear IconX e tem capacidade para ser recarregado sem fio; como os novos S10 trazem um recurso de carregamento bilateral, basta repousar a case no seu novo smartphone para recarregá-lo em cerca de uma hora.

Em termos de bateria, a estimativa da Samsung é boa: os fones em si oferecem até seis horas de reprodução, enquanto o estojo triplica essa capacidade e oferece mais uma ou duas horas extras. Os Galaxy Buds vêm em versão preta, branca ou amarela e custam US$130, U$S30 a menos que os AirPods; quem participar da pré-venda dos smartphones S10 levará uma unidade de graça. Eles chegam ao mercado no dia 8 próximo.

Galaxy Watch Active

Provando que o segmento de relógios inteligentes vai muito bem, obrigado, a Sammy anunciou também o Galaxy Watch Active, seu mais novo modelo com um belo design minimalista de tela perfeitamente redondinha (de 40mm) e foco em atividades físicas.

Temos aqui recursos para monitoramento de exercícios, sono, estresse e saúde, com sensores variados para acompanhamento corporal do usuário. Um deles chama a atenção: o monitor de pressão arterial, que será disponibilizado no dia 15 de março por meio de um app desenvolvido em parceria com a Universidade da Califórnia.

O reloginho é resistente à água a até 5ATM e roda o Tizen, sistema operacional da Samsung que, surpreendentemente, construiu um ecossistema de apps até sólido em volta de si mesmo; as pulseiras de borracha são coloridas e trocáveis. O Galaxy Watch Active chegará às lojas no dia 8 próximo por US$200.

Galaxy Fit

Por fim, o Galaxy Fit ocupa mais o espaço de uma fitness band com alguns truques extras. Um pequeno painel AMOLED traz sensibilidade ao toque para controle das suas capacidades, e o acessório tem um recurso que detecta automaticamente o início de exercícios.

Assim como o Watch Active, o Galaxy Fit tem resistência a líquidos a até 5ATM. Ele custará US$100 quando for lançado, na primavera do hemisfério norte.

