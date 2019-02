SliceCharge Pro se adianta ao AirPower e traz carregamento wireless sem posição específica

Enquanto o AirPower não chega, outras fabricantes deitam e rolam com o atraso da Maçã e desenvolvem suas próprias tecnologias para oferecer concorrentes do mítico carregador sem fio antes mesmo da sua chegada. Uma delas é a Hard Cider Labs.

No ano passado, a empresa lançou o SliceCharge, que permitia o carregamento de múltiplos dispositivos em áreas específicas; agora, já está no ar no Kickstarter o projeto do SliceCharge Pro, um concorrente real do AirPower que carrega seus aparelhos eletrônicos em qualquer posição que eles estiverem.

Com visual mais “convidativo” que o do AirPower, o SliceCharge Pro é coberto por um material que lembra tecido e elimina qualquer possibilidade dos seus preciosos gadgets escorregarem da sua superfície. Temos aqui 6 bobinas de carregamento que se sobrepõem (aparentemente, no AirPower serão 22!), permitindo o funcionamento do aparelho; a única parte “separada” é o carregador (com certificado MFi) para Apple Watch, que se “levanta” e permite que o reloginho seja carregado na vertical, com a tela exposta — outro diferencial da Apple já que, no AirPower, o relógio poderá ser colocado em qualquer lugar.

O carregador ainda é capaz de oferecer até 30W de energia para três aparelhos, o que significa que temos aqui carregamento rápido (para os padrões wireless, pelo menos) para iPhones, Apple Watches e outros dispositivos da Maçã. Ele se conecta à energia por um cabo USB-C, já incluso.

O projeto do SliceCharge Pro já superou em quase cinco vezes a meta de financiamento no Kickstarter, e a previsão é que as primeiras unidades do acessório comecem a ser despachadas em maio próximo. Você pode contribuir com um mínimo de US$70 no projeto para garantir sua unidade do carregador, com ofertas para múltiplas unidades por valores maiores.

via 9to5Mac