Apple deverá usar chip de 5 nanômetros em iPhones e iPads de 2020

Enquanto a Intel continua batendo cabeça para introduzir seus processadores de 10 nanômetros, a Apple continua escorregando como um quiabo pela trilha da miniaturização com suas fornecedoras. A empresa foi a primeira a apresentar produtos de massa com processadores de 7nm (o A12 e o A12X) e, no ano que vem, deverá dar o próximo passo nessa corrida, com chips de 5 nanômetros.

Ao menos é o que afirmou o Digitimes — que, como sabemos, não é exatamente a fonte mais confiável para informações especificamente sobre produtos e segredos da Apple — mas tem um histórico bem aceitável com as fornecedoras da Maçã e a cadeia de produção da empresa na China. O jornal conversou com fontes da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, parceira da Apple que fabrica exclusivamente os chips próprios da empresa já há bastante tempo, e apurou as informações.

Ao que tudo indica, a TSMC mostrará suas novas instalações para fabricação de processadores de 5nm — nas quais investirá mais de US$25 bilhões — na Mobile World Congress, que acontecerá em Barcelona a partir da próxima semana. Uma vez feito o anúncio, a Apple deve ser a primeira parceira da fornecedora a fazer um gordo pedido de chips — possivelmente o “A14” — já para 2020 sob o novo processo de manufatura.

O chip “A13”, a ser incluído nos iPhones e iPads de 2019, deverá manter a arquitetura de 7nm, mas também terá uma novidade notável: será o primeiro da Maçã a incorporar uma nova tecnologia da TSMC chamada “Litografia Ultravioleta Extrema” (EUV), que permitirá a construção de camadas ainda menores nos processadores e os fará ocupar ainda menos espaço.

Quanto ao “A14”, não sabemos ainda qual será o ganho de performance trazido pela miniaturização. De fato, simplesmente diminuir o tamanho do processo de manufatura não traz benefícios diretos à performance de um processador, mas permite uma área menor seja ocupada por mais transistores e, com isso, confira mais poder de processamento à peça.

Vamos aguardar os próximos passos dessa história. Eu estou animado, e vocês?

via 9to5Mac