Bug do Premiere Pro CC que poderia “estourar” alto-falantes de MacBooks Pro é corrigido

No começo do mês nós informamos que um bug no Premiere Pro CC poderia “estourar” alto-falantes de MacBooks Pro. Hoje, a Adobe liberou uma atualização de software para resolver esse problema.

O bug afetou um bom número de usuários do editor de vídeos, que de uma hora para outra fazia com que um áudio bem alto e distorcido fosse reproduzido pelos alto-falantes — resultando em danos permanentes. Na boa parte dos casos, o problema surgiu quando se estava editando as configurações de áudio dos vídeos.

A solução temporária da Adobe foi contornar o problema se certificando que o microfone estivesse desligado ao usar ferramentas de aprimoramento de áudio (em Preferências » Hardware de áudio » Entrada padrão » Sem entrada). Depois disso, um representante da empresa informou que eles estavam ciente do bug e que já estavam trabalhando em uma solução para reduzir esses riscos.

Agora, aparentemente, tudo foi de fato resolvido na versão 13.0.3 do Premiere Pro CC — já disponível pelo sistema de atualização da Creative Cloud. Eis o que está nas notas de liberação do update: “correção de problemas com o Premiere Pro que reduzem a interação com ruídos e ajudam a minimizar possíveis impactos”.

O problema é que a Adobe não afirma com todos as letras que o bug foi resolvido, diz apenas que ajudar a minimizar possíveis impactos. Ou seja, no meu entendimento, o problema ainda pode se manifestar em alguns casos.

No mais, como ficam os usuários que foram afetados e estão com os seus alto-falantes danificados de forma permanente? Para termos uma ideia, um usuário que passou pelo problema foi a uma Apple Store e recebeu uma conta de mais de US$600 para a realização do reparo no seu MacBook Pro 2018 de 15″ — o valor é alto pois, nesse caso (como sabemos), a Apple precisa trocar a top case interna (além dos alto-falantes, vão nessa o teclado, o trackpad e a bateria).

O MacRumors entrou em contato com a Adobe para saber como ficam esses casos de usuários com MacBooks Pro danificados mas, por enquanto, a empresa ainda não se manifestou.