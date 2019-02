Conceito: como poderia ser um iPhone dobrável

É impossível imaginar um lançamento tão grande, como o do primeiro dispositivo dobrável da Samsung, o Galaxy Fold, e não esperar que as pessoas especulem como a Apple “correria atrás” da novidade da rival sul-coreana.

Ainda que um iPhone dobrável não esteja na agenda da gigante de Cupertino (ou não, já que existe ao menos uma patente da Apple que cobre o assunto), o designer holandês Roy Gilsing imaginou como seria esse dispositivo em um novo conceito, como divulgou o Foldable.News.

O imaginário “iPhone X Fold” é um aparelho que, assim como o novo gadget da Samsung, possui dois displays: um externo (com proporção da tela de 1:3) e uma interna (com proporção 2:3).

De acordo com o Foldable.News, o suposto iPhone dobrável alternaria perfeitamente entre o que eles chamaram de “Modo iPhone” e “Modo iPad”, podendo também ser dobrado parcialmente para ser usado como um “mini notebook” com teclado sensível ao toque (uma versão moderna, digamos, do Nokia 9000 Communicator, lançado em 1996).

Quando dobrado, a parte frontal do dispositivo apresentaria, ainda, o recorte superior típico do novo design dos iPhones; no modo iPad, o display aproveitaria o espaço extra de ponta a ponta do aparelho, com um pequeno espaço dedicado para a câmera frontal.

Diferentemente do Galaxy Fold, no entanto, o “iPhone X Fold” seria ainda mais fino; naturalmente, a beleza (ou a tolerância) desses conceitos é que eles não levam em conta as reais restrições técnicas desses aparelhos. Como destacou o 9to5Mac, o que Gilsing imaginou é algo que certamente não poderia ser feito hoje, dado o número de componentes que ainda precisariam ser desenvolvidos para isso (as imagens mostram, ainda, que esse dispositivo seria compatível com o 5G).

Apesar disso, o designer espera que a Apple projete um dispositivo dobrável semelhante ao do conceito. Para ele, “seria legal ter uma tela do tamanho de um iPad [mini] no bolso” e que é muito “conveniente fazer chamadas e conversar com um telefone mais comprido”.

O design é bem semelhante; seria o preço parecido também? 🤑