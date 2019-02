Intel acredita que Apple fará transição para chips próprios já em 2020

A futura transição dos chips Intel para processadores ARM (da própria Apple), nos Macs, já é tratada como um evento iminente em vez de uma possibilidade. Há algum tempo, a Bloomberg ventilou a possibilidade dessa troca ser iniciada já em 2020 ou 2021; ontem, o Axios veio confirmar essa previsão e informar que a própria Intel já está se preparando para ela.

Segundo a reportagem, executivos da gigante dos chips contaram — por debaixo dos panos — que a empresa está esperando a mudança “já para o ano que vem”, o que certamente causa ondas de arrepios por lá e fará a Intel ter de correr atrás de alternativas para contrabalançar a perda de uma das suas principais clientes.

As evidências para a mudança são abundantes: outros rumores dão conta de que a Apple usará a próxima WWDC para expandir o Projeto Marzipan e começar um compartilhamento mais profundo entre apps para iOS e macOS, tornando as plataformas mais próximas e deixando a imagem de um Mac com chip ARM mais clara. Apesar disso, o Axios afirmou que não está nos planos da Apple fundir totalmente os dois sistemas.

Além disso, a Apple tem experiência em fazer transições de processadores relativamente suaves nos seus computadores. Assim foi na troca dos chips da Motorola para os da PowerPC e, em seguida, para os da própria Intel. No momento em que os processadores da série A estiverem aptos a equipar Macs e deixá-los tão ou mais potentes do que são hoje, é certo que a Maçã virará a chave rapidamente.

