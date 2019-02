macOS adiciona suporte à GPU externa Radeon RX 650, da AMD

O suporte a GPU externas foi uma das novidades recentes mais comemoradas por usuários do macOS, e é bom ver que a Apple continua expandindo sua lista de peças suportadas. Recentemente, a página de suporte da Maçã relacionada ao assunto (americana) foi atualizada com a adição de mais uma eGPU.

Agora, o macOS traz suporte oficial à Sonnet Radeon RX 650 Breakaway Puck, que abriga a placa gráfica de mesmo nome da AMD. Usuários já tinham obtido sucesso conectando o periférico aos seus Macs nos últimos meses, mas a Apple ainda não tinha anunciado suporte oficial a ele; agora, temos o aval diretamente da empresa.

É bom notar que, na época dos testes beta do macOS 10.13.4, a Apple já tinha anunciado compatibilidade com a RX 650 no sistema, mas a placa foi removida da lista de suporte com o lançamento da versão final do sistema. Agora, tudo está certo novamente.

Com isso, o Sonnet Radeon RX 650 Breakaway Puck se junta ao seu irmão contendo a RX 750 e às Blackmagic eGPU e eGPU Pro como placas gráficas externas oficialmente suportadas pela Apple. Ela pode ser adquirida na Amazon americana por US$400, para quem se interessar.

