SoundShare 4 aterrissa com grandes novidades; Tripsy, Google Keep e AutoSleep também são atualizados

Recentemente, alguns aplicativos da App Store foram atualizados com novos recursos e novidades importantes, entre eles, o app SoundShare, desenvolvido pelo brasileiro Mateus Abras. Ele chegou à sua quarta versão com novidades mais do que desejadas, como veremos a seguir. Veja, também, o que a atualização dos apps Trispy, Google Keep e AutoSleep trouxeram de novo.

SoundShare

Após o sucesso da terceira versão do SoundShare, a nova atualização do app trouxe ainda mais elementos que destacam o seu princípio: conectar pessoas através da música.

Entre as novidades, agora os usuários podem facilmente encontrar outras pessoas por perto ao iniciar uma festa e adicionar playlists ao Modo Festa para serem reproduzidas automaticamente. Além disso, aceitar o convite de uma festa ficou ainda mais prático com o novo layout das notificações internas do app.

A nova versão também traz uma nova interface do player no Modo Festa, permitindo que os convidados pausem e até mesmo mudem as músicas enquanto a playlist é reproduzida. Ademais, agora é possível alterar o anfitrião da festa de uma forma bem simples.

Outra grande novidade é o suporte aos Atalhos da Siri, e o Mateus não poupou tempo na hora de simplificar as tarefas com esse recurso, introduzido no iOS 12. Entre os atalhos disponíveis, é possível tocar uma música, pausá-la, mudar de faixa, começar uma playlist, iniciar uma festa, tocar a música do dia, enviar músicas para amigos, entre outros.

No mais, diversas outras melhorias foram adicionadas nesta versão, como o 3D Touch (para visualizar rapidamente perfis do outros usuários, músicas, álbuns, playlists, etc.) e interfaces redesenhadas para as telas de música do dia e álbuns. Ademais, agora novos usuários podem experimentar o SoundShare sem precisar criar uma conta no app.

Tripsy

O app Tripsy é um ótimo gerenciador de viagem que o mantém sempre alerta das melhores condições para viajar. Nesta atualização, o app ganhou um recurso de conclusão automática de voos, o qual busca, a partir do número de reserva do usuário, informações sobre aeroportos, horários de partida e chegada, terminais, portões e bagagens.

Além disso, usuários premium do serviço agora têm a opção de ativas as atualizações automáticas de voo, que funciona de maneira semelhante ao recurso acima (atualizando o usuários de horários, terminais, portões e outras informações do voo através de notificações push.

O app também ganhou suporte para vários fusos horários diferentes, assim, você visualizará atividades no horário do destino da sua viagem. Para brasileiros e gringos, o Tripsy agora possui um novo itinerário para o Rio de Janeiro com cinco dias de atividades (recurso premium) e novas categorias com opções de lazer para crianças, para relaxar e para fazer compras.

Google Keep

O aplicativo de anotações da gigante de Mountain View também foi atualizado recentemente com (finalmente) suporte ao Apple Watch, permitindo que os usuários visualizem e criem novas listas e lembretes diretamente do pulso.

No Apple Watch, as notas são exibidas como cartões e podem exibir até duas linhas de texto (incluindo o título). Através do Force Touch, é possível criar uma nova lista por meio de áudio (transcrição) ou desenhando (como no app iMessage). Também é possível arquivar e fixar listas no topo pelo relógio.

Ainda que o serviço do Google deixe a desejar em alguns recursos (como suporte à Siri), esse app é uma opção simples (e gratuita) para usuários que desejam sincronizar suas anotações entre o Apple Watch, dispositivos Android e na Web.

AutoSleep

Popular entre os serviços que prometem monitorar e analisar o sono, o app AutoSleep chegou à versão 6.1 com algumas novidades e melhorias desde a sua última grande atualização, lançada em dezembro passado.

Agora, o app exibe o painel “Hoje” e mostra mais detalhadamente os dados da sua noite através de novos gráficos de barra, incluindo o tempo e o nível de sono, seu horário de dormir mais recente e informações gerais da sua noite.

Além da possibilidade de adicionar painéis aos Atalhos da Siri (para visualização rápida), o AutoSleep ganhou uma nova configuração que o permite personalizar a aparência do relógio no seu smartphone. O app para o Apple Watch também ganhou várias melhorias, incluindo uma nova complicação para o mostrador do relógio.