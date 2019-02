Tim Cook fará discurso de formatura para turma de 2019 de Stanford

Há quase 14 anos, Steve Jobs subiu ao palco da formatura da turma de 2005 na Universidade de Stanford, na Califórnia, e fez história: seu discurso é considerado um dos momentos mais notáveis na vida do lendário cofundador da Apple, e eu recomendo que você o assista nesse exato instante caso nunca o tenha feito (ou mesmo que já tenha).

Agora, é a vez de um novo CEO da Apple tomar essa responsabilidade para si: a instituição anunciou ontem que Tim Cook fará o discurso de formatura da turma de 2019, em junho próximo.

O reitor da Universidade de Stanford, Marc Tessier-Lavigne, justificou a escolha de Cook por sua habilidade em tratar de temas importantes para a sociedade enquanto mantém uma carreira sólida de executivo.

Tim Cook já falou com contundência sobre os desafios e responsabilidades confrontando empresas e a sociedade hoje. Ao lidar com eles, ele o faz com visão e valores — qualidades que refletem a cultura da comunidade de Stanford, e que são primordiais para nossos estudantes e o nosso país. Tim foi uma escolha natural para desafiar e encorajar nossos graduandos agora que eles deixam nosso campus e encontram seu próprio caminho no mundo.