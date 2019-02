Filme da semana: compre “Mad Max: Estrada da Fúria”, dirigido por George Miller, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. Na última, infelizmente, ela não selecionou nenhum. Mas agora estamos de volta — com direito a um repeteco.

O título selecionado novamente foi “Mad Max: Estrada da Fúria”, dirigido por George Miller, e estrelado por Tom Hardy e Charlize Theron.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre o filme:

Trinta anos depois da última aventura ambientada em um futuro em que a água é mais valiosa do que o ouro e o combustível alimenta carros de gangues violentas, o policial Max Rockatansky está de volta — e melhor do que nunca. No lugar de Mel Gibson, Tom Hardy assume o papel do herói, mas é Charlize Theron quem rouba a cena como Furiosa, uma rebelde que tenta libertar mulheres do tirano Immortan Joe. O diretor George Miller utiliza de intensas perseguições no deserto e veículos de todos os tipos para construir um espetáculo cinematográfico bruto e uma trama simples, porém cheia de mensagens.