Jeff Williams diz que Apple não quer ser uma “empresa elitista”

Como sabemos, não é do feitio da Apple falar sobre o valor dos seus produtos durante eventos ou mesmo em entrevista com seus executivos. Contudo, o COO da Apple, Jeff Williams, abordou o tabu em torno da política de preços da Maçã durante um discurso para os estudantes da Universidade Elon, nos Estados Unidos.

Inicialmente, Williams contou um pouco da sua carreira e explicou como acabou ingressando na gigante de Cupertino, em 1998. Naquele ano, o executivo tinha acabado de deixar a IBM e estava prestes a entrar para o time da Dell que, segundo ele, estava em alta — foi quando o seu ex-colega de trabalho da IBM, Tim Cook, convidou-o a se juntar à Apple.

Durante a sua retrospectiva, Williams disse que a Apple de 1998 não era (obviamente) o que ela é hoje. Naquela época, a empresa estava saindo de uma série de problemas financeiros e estava prestes a falir — isso foi logo após o cofundador da Maçã, Steve Jobs, ter reassumido o cargo de CEO após ter sido demitido, em 1985.

Atualmente, a Apple está entre as marcas mais valiosas do planeta e foi a primeira empresa americana a alcançar US$1 trilhão em valor de mercado, no ano passado. Contudo, o executivo admitiu que não presta muita atenção no valor das ações da Maçã; em vez disso, ele se concentra em “fabricar produtos de qualidade com impacto mundial”, como divulgou o Time News.

Após o seu discurso, um estudante perguntou para Williams se a Apple tinha algum plano para reduzir seus preços e citou um relatório de uma empresa de análise que afirmava que o iPhone custava apenas US$370 para a companhia, mas era vendido por US$1 mil.

As histórias que saem sobre o custo de nossos produtos [foram] a ruína de minha existência desde o começo dos tempos, incluindo nossos primeiros dias. Os analistas realmente não entendem o custo do que fazemos e o quanto nos preocupamos em criar nossos produtos.

Ele também explicou que não é somente o produto que conta, mas todo o trabalho dedicado para a criação de determinado gadget e/ou tecnologia. No caso do Apple Watch, ele contou que a Apple construiu um laboratório de fisiologia completo e contratou cerca de 40 profissionais para organizar uma pesquisa com mais de 10 mil participantes para estudar a melhor forma de medir as calorias queimadas durante os exercícios.

Apesar de tentar justificar o porquê da política de preços da Maçã ser como é, o executivo admitiu que entende a preocupação dos usuários com o aumento dos preços dos produtos, principalmente em relação ao iPhone.

É algo que estamos muito conscientes. Não queremos ser uma empresa elitista […] queremos ser uma empresa igualitária e temos muitos trabalhos sendo desenvolvidos nos mercados em crescimento.

Sobre esses trabalhos, é provável que Williams tenha se referido à possível fabricação de iPhones topos-de-linha na Índia, além do aguardado realinhamento dos preços desse dispositivo em alguns mercados.

