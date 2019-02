Promoções do dia na App Store: Money Pro, Tradução Fácil !, Dreamshot e mais!

Começando a semana com a nossa tradicional seleção de promoções nas App Stores!



Administre suas finanças com o Money Pro, criado pelo pessoal da iBear.

Nele é possível programar pagamentos, criar orçamentos e administrar suas contas em um só lugar. Se a sua preocupação é com a data de uma conta, adicione-a ao Calendário e, se for o caso, marque a recorrência dela de forma personalizada.

Lembretes também merecem destaque neste app, pois modos personalizados de contas a vencer podem lhe notificar para amanhã, em três dias ou na próxima semana, garantindo que você nunca mais esqueça uma conta.

A cada compra você pode adicionar também a foto do cupom fiscal, além de detalhar as informações dela. Se o seu banco exporta extratos em formato OFX, poderá importar as informações para o app sem dificuldades.

Múltiplas categorias, conversor de moedas, busca, relatórios, sincronização pelo iCloud, proteção por senha e Touch/Face ID, backup e impressão/exportação de dados (PDF, QIF e CSV) completam o pacote de recursos deste belo aplicativo.

A versão para macOS também está em oferta:

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$140 de desconto:

Apps para iOS

Tradutor.

Efeitos para fotos.

Scanner.

Sua foto como um planeta.

Jogo de aventura.

Dicionário.

App para macOS

Utilitário suas capturas de tela.

Aproveitem as ofertas e até amanhã — lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 🙂