Alto-falantes do Google poderão ganhar suporte ao Apple Music em breve

No fim do ano passado, acompanhamos uma grande novidade tanto para clientes do Apple Music, quanto para donos dos alto-falantes Echo, da Amazon: a integração do serviço de streaming musical da Maçã com esses dispositivos. Agora, a gigante de Cupertino poderá expandir ainda mais a sua base de assinantes ao oferecer suporte para os speakers de outra grande fabricante desse mercado, o Google.

Esse (possível) suporte foi descoberto por um leitor do MacRumors. Ele percebeu que o Apple Music apareceu entre os serviços de streaming compatíveis com os alto-falantes no app Google Home. Apesar disso, ainda não é possível vincular uma conta do Apple Music a esses dispositivos.

Anteriormente, o Apple Music estava listado em uma seção separada de “disponibilidade limitada” no app Google Home, o qual informava que o serviço estava disponível somente para dispositivos iOS. Logo, essa atualização no app pode indicar que a Apple e o Google estão trabalhando para liberar esse suporte em breve.

Se esse realmente for o caso, uma vez que o suporte for liberado será possível usar os comandos de voz do Google Assistente para reproduzir músicas, playlists e o restante da sua biblioteca do Apple Music nos alto-falantes do Google e em outros dispositivos domésticos da fabricante.

Para verificar essa configuração, abra o app Google Home e acesse Configurações » Música » Apple Music. Se você tentar selecionar o Apple Music como um serviço de música, pode ser que a mensagem “O Apple Music é o seu provedor de música padrão” seja exibida — ou que nada aconteça. 😝

Nós, é claro, vamos acompanhar mais essa expansão dos serviços da Maçã e informaremos assim que a novidade começar a ser disponibilizada para todos.