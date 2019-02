Apple divulga vencedores do seu concurso de fotos tiradas com iPhones

No fim de janeiro, nós comentamos o primeiro concurso oficial de fotos tiradas com iPhones realizado pela Apple.

De 22 de janeiro a 7 de fevereiro, um corpo de jurados composto por Pete Souza (ex-fotógrafo oficial do presidente Barack Obama), Chen Man (artista visual chinesa), Phil Schiller (vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple), Luísa Dörr (fotógrafa brasileira), entre outros, analisou as melhores fotografias publicadas no Instagram e no Twitter com a hashtag #ShotoniPhone — ou enviadas para o email shotoniphone@apple.com.

Hoje, a Apple divulgou o resultado. Como falamos, os 10 vencedores selecionados serão exibidos em outdoors em cidades selecionadas, nas lojas da Apple e em campanhas online — e serão recompensados financeiramente por isso.

As fotos vencedoras foram tiradas em diversos aparelhos, do iPhone 7 ao XS Max (comprovando que você não precisa dos últimos modelos para tirar boas fotos).

Os vencedores vieram de países como Alemanha, Bielorrússia, Estados Unidos, Israel e Singapura; nas imagens vemos paisagens coloridas, animais, reflexões criativas e mais.

Sem mais delongas, confira as imagens abaixo:

Alex Jiang (EUA) | iPhone XS Max

IG: @justphotons

Blake Marvin (EUA) | iPhone XS Max

IG: @blakemarvin

Darren Soh (Singapura) | iPhone XS Max

IG: @darrensohphoto

Nikita Yarosh (Bielorrússia) | iPhone 7

IG: @yarosh.nikita_

Dina Alfasi (Israel) | iPhone X

IG: @dinalf

Elizabeth Scarrott (EUA) | iPhone 8 Plus

IG: @liz.scarrott

Andrew Griswold (EUA) | iPhone XS

IG: @andrewgriswold

Bernard Antolin (EUA) | iPhone XS Max

IG: @bernardantolin

LieAdi Darmawan (EUA) | iPhone XS

IG: @adidarmawan

Robert Glaser (Alemanha) | iPhone 7

IG: @yungbrioche

Curtiram? Aos interessados, a Apple tem uma página cheia de dicas de como tirar boas fotos com o seu iPhone. 😉

