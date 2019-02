Conceito do iOS 13 junta Central de Controle e multitarefa, traz novo indicador de volume e mais

Estamos a meses de conhecermos a próxima versão do sistema operacional móvel da Apple, mas as ideias e projeções para o iOS 13 já estão em alta. Há alguns dias, comentamos um conceito que inclui uma gama de melhorias e novidades para o sistema; agora, o desenvolvedor/designer Léo Vallet compartilhou suas expectativas para o futuro iOS, com foco no iPad.

O designer pensou em algumas novidades bem interessantes. Entre elas, ele imaginou como a Apple poderia construir a próxima versão do iOS pensando nos dispositivos utilizados por mais de uma pessoa, como o iPad. Nesse sentido, Vallet sugeriu a criação de um gerenciador de espaços (perfis) privados e familiares, criados a partir do Face ID.

Outra mudança que poderia ser muito bem-vinda seria a fusão entre a Central de Controle e a tela de multitarefa em uma só, como imaginou o desenvolvedor. Usuários do iPhones XS Max poderiam gostar ainda mais desse recurso, já que não seria necessário alcançar o topo da tela para acessá-los. Ele acrescentou, ainda, a opção para visualizar as redes Wi-Fi diretamente da Central de Controle com o 3D Touch.

A interface de volume no iOS já foi (e ainda é) símbolo de design da Apple entre seus dispositivos iOS e macOS; contudo, hoje em dia vários usuários não veem mais sentido em uma animação tão grande (principalmente em iPhones) que até atrapalha a execução de alguma tarefa. Vallet pensou exatamente nisso e imaginou como poderia ser a nova interface de volume no iOS 13: uma barra bem menor, que apareceria sempre ao lado dos botões de volume do dispositivo, mesmo no iPad.

Nem mesmo o recurso Buscar Meu iPhone ficou de fora das novidades imaginadas pelo desenvolvedor. Para ele, no iOS 13, o Modo Perdido (recurso para bloquear iPhones perdidos/roubados) seria ativado automaticamente quando o iPhone detectasse um “comportamento estranho”.

Ele citou, por exemplo, uma pessoa andando na rua quando um ladrão rouba o seu iPhone — o dispositivo iria reconhecer essa ação repentina a partir dos sensores de movimento e bloquearia automaticamente o dispositivo, impedindo o ladrão de desligar o iPhone. Além disso, mesmo removendo o cartão SIM, o dispositivo ainda usaria a rede do e-SIM (a partir do iPhone XS) para enviar a sua localização.

Além do iOS 13, o designer também imaginou o Magic Mouse 3 e Magic Trackpad 3, ambos equipados com o (imaginário) chip W3 da Apple que poderia se conectar automaticamente ao iPad, da mesma forma que os AirPods se conectam a dispositivos iOS.

Outros recursos imaginados pelo desenvolvedor para o iOS 13 são: a integração do Handoff com o Keynote (permitindo controlar uma apresentação no Mac com o iPhone), o desejado Modo Escuro e a conexão do iPad com displays externos para rodar softwares complexos, como o Xcode.

