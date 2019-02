Desenvolvedores poderão oferecer descontos em assinaturas para ex e atuais clientes

Uma das novidades introduzidas no iOS 12.2 beta 3 foram as novas opções de desconto para assinaturas em andamento ou que foram previamente canceladas.

Nesta semana, a Apple detalhou como desenvolvedores podem tentar ganhar novamente a confiança e o bolso de ex clientes bem como fazer aquele agrado à sua atual fase, seja de um app/serviço para macOS, iOS ou tvOS.

São três novas opções:

Free (Grátis) : clientes voltam a ter acesso a assinatura de forma gratuita, por um período específico — por exemplo, uma nova avaliação de 30 dias para uma assinatura de R$18,90.

: clientes voltam a ter acesso a assinatura de forma gratuita, por um período específico — por exemplo, uma nova avaliação de 30 dias para uma assinatura de R$18,90. Pay As You Go (Pague Enquanto Usar) : clientes pagam um preço promocional para cada período de faturamento, por uma duração selecionada — por exemplo, pagar R$10,90 por mês durante três meses para uma assinatura com um preço de renovação padrão de US$18,90 por mês.

: clientes pagam um preço promocional para cada período de faturamento, por uma duração selecionada — por exemplo, pagar R$10,90 por mês durante três meses para uma assinatura com um preço de renovação padrão de US$18,90 por mês. Pay Upfront (Pagamento adiantado): clientes pagam um preço promocional único por um período específico — por exemplo, R$3,90 para os primeiros três meses de uma assinatura com um preço de renovação padrão de R$22,90 por ano.

Como disse, essas ofertas promocionais são válidas tanto para assinantes antigos que cancelaram o serviço quanto para atuais clientes, permitindo a reconquista daqueles que desistiram e a manutenção dos que continuam fiéis. Clientes que nunca assinaram tal serviço/app não tem acesso a essas ofertas — mas poderão ter a outras, caso o desenvolvedor ofereça as chamadas ofertas introdutórias.

Eu explico: com as ofertas introdutórias (para novos clientes), desenvolvedores podem ajustar uma oferta por assinatura, por território; já nas ofertas promocionais (para atuais e ex), é possível até 10 ofertas por assinatura — permitindo diversos testes para ver o que funciona melhor com clientes. Além disso, o desenvolvedor também controla quando uma oferta é exibida para um cliente, em quais territórios e quantas ofertas um cliente pode resgatar.

Desenvolvedores poderão usar as ferramentas de validação de recibos para encontrar assinantes que desativaram a renovação automática. Com isso, será possível direcionar ofertas exclusivas para que eles voltam a ativar a renovação automática antes do período da assinatura terminar.

As ofertas promocionais para ex e atuais assinantes estarão disponíveis no iOS 12.2, no macOS Mojave 10.14.4 e no tvOS 12.2 — e posteriores. Desenvolvedores já podem se preparar agora, criando ofertas no App Store Connect, fazendo o download do Xcode 10.2 beta e implementando as novas APIs do StoreKit em seus aplicativos.

via MacRumors