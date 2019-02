iOS 12 já está instalado em 80% de todos os dispositivos

Em dezembro passado, comentamos que a base instalada do iOS 12 era de 70% do total de dispositivos; agora, pouco mais de dois meses depois, a versão mais recente do sistema operacional móvel da Maçã está instalada em 80% de todos os gadgets, como divulgado nessa página de suporte para desenvolvedores da Apple.

Analisando apenas os dispositivos lançados nos últimos quatro anos, a parcela de adoção do iOS 12 é pouco maior: 83%. Enquanto isso, 12% desses aparelhos continuam usando o iOS 11 e apenas 5% rodam versões anteriores do sistema operacional móvel.

No geral, 12% de todos os dispositivos iOS estão rodando o iOS 11 e 8% versões anteriores. No ano passado, em meados de janeiro, o iOS 11 tinha uma base instalada de 65%, cerca de 10% a menos que o total verificado no mês passado, quando a Apple divulgou que 75% dos dispositivos estavam utilizando o iOS 12.

Em parte, o crescimento da base instalada do iOS 12 pode ser atribuída aos problemas envolvendo o bug do FaceTime que, mesmo não afetando quem usava as versões anteriores do iOS, pode ter servido como motivo para muitas pessoas atualizarem para o iOS 12.1.4.

Na semana passada, a Apple lançou a terceira versão beta do iOS 12.2. A atualização inclui novos Animojis, o Apple News no Canadá, novidades relacionadas ao AirPlay 2 e muito mais.

via MacRumors