mophie lança cases com bateria para os iPhones XS, XS Max e XR

Provavelmente muitos conhecem ou já ouviram falar da mophie, a fabricante de cases e acessórios para gadgets da Apple (e do mundo Android) que está há anos no mercado. Ela é mais conhecida pelas suas cases com bateria — compatíveis com vários modelos de smartphones, incluindo, agora, os iPhones XS, XS Max e XR.

A juice pack access para os novos iPhones possui 2.000mAh, enquanto a versão para o XS Max tem 2.200mAh. Na prática, isso expande o tempo de conversação no iPhone XS para até 25 horas e 31 horas nos modelos XS Max e XR.

As cases possuem um design semelhante independentemente do modelo de iPhone que você tiver; desde o iPhone X, no entanto, a mophie implementou a tecnologia de carregamento sem fio, o que possibilitou a remoção da parte inferior da capinha que se conecta à entrada Lightning (permitindo usá-la para outros fins).

Além de fornecer carga extra, as cases com bateria da mophie possuem acabamento de policarbonato resistente e são levemente emborrachadas para dissipar a força do impacto em quedas, ajudando a proteger o aparelho. Ela possui, ainda, uma entrada USB-C para carregamento rápido.

A juice pack access já está à venda no site da mophie por US$100 (preço único para os três modelos); ou seja, a opção da fabricante é US$30 mais barata que a Smart Battery Case, da Apple.

Por enquanto, ela está disponível apenas na cor preta, mas também existe versões nas cores dourada, vermelha e azul-marinho (iPhone XS e XS Max); vermelha e azul (iPhone XR).

