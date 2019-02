Promoções do dia na App Store: HazeOver, Smash the Code, inShort: Project & Workflow e mais!

Para esta terça-feira, confira a nossa seleção de promoções nas App Stores!



Se você se distrai facilmente durante o trabalho, precisa conhecer o HazeOver, um ótimo aplicativo para melhorar a sua produtividade no Mac — e, por isso, é nosso destaque do dia.

Apesar de o próprio sistema já apresentar uma distinção visual entre a janela ativa e as demais, o HazeOver escure ainda mais as janelas inativas.

Ao alternar entre aplicativos, as janelas dele automaticamente recuperam o brilho padrão enquanto as do app anterior escurecem.

Veja uma demo:

Dentre as opções de configuração, é possível determinar se apenas uma janela será apresentada em destaque (ou se todas as que estão na frente), se o aplicativo funcionará na barra de menus, etc.

Aproveite a oferta!

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$102 de desconto:

Aproveitem as ofertas e até amanhã — lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😀