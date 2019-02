Vem aí mais um desafio do Apple Watch para o Dia Internacional da Mulher

Se você é um colecionador de desafios do Apple Watch, prepare-se: vem aí mais um, do Dia Internacional da Mulher.

Diferentemente do desafio do ano passado, usuários do relógio terão que completar um exercício de caminhada, corrida ou cadeira de rodas de 1 milha (1,6 quilometro) ou mais — seja no app Exercício ou em qualquer aplicativo compatível com o app Saúde (Health).

Além da conquista no app Atividade, quem completar o desafio também ganhará adesivos que podem ser utilizados no iMessage. E não se preocupe: você será notificado no dia 8/3 sobre o desafio (que é global).

Aos que não conhecem e acabaram de adquirir ou ganhar um Apple Watch, esses desafios são uma forma de a Apple homenagear (neste caso, as mulheres) e promover uma vida mais saudável (um dos pontos fortes do Apple Watch).

Aos colecionadores de plantão: quantos desafios desses você já conquistou? Aqui foram cinco.

Apple Watch Series 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$ 3.599,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 333,25

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio ou aço inoxidável

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2018

via 9to5Mac