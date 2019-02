Tanto em 2017 quanto em 2018, a Apple nos presenteou com belíssimos comerciais (produzidos no Brasil) para o Carnaval.

Neste ano, pelo menos por enquanto, ele não veio. Mas isso não quer dizer que a Maçã não tenha feito a sua tradicional seleção de aplicativos os quais podem ser muito úteis para você aproveitar as festividades da melhor maneira possível.

Sem delongas, vamos ao que interessa!

Caia na folia

Muita festa, pouco tempo. Descubra os melhores eventos perto de você, conheça as agendas e compre seus ingressos. Este Carnaval vai ficar na memória.

Registre tudo

Filtros malucos, efeitos estilosos, muito glitter e muita música para dançar. Capture todos esses momentos coloridos, compartilhe com seus amigos e poste o resultado nas redes sociais.

Faça novos amigxs

Onde está a Jenifer? Se você ainda está procurando, conheça esses apps. Eles vão ajudar você a encontrar seu match no meu da folia.

Chegue bem em casa

Não precisa nem dizer: durante o Carnaval, não dirija. O tráfego fica caótico, as ruas fecham, e tem muita gente perambulando por aí. Mantenha-se seguro chamando alguém para lhe levar para casa, pegando uma bicicleta ou utilizando as linhas certas de metrô e ônibus.

Faça sua fantasia

Mantenha-se hidratado

O dia nem começa e você já está suando? Fique tranquilo, por que quando você sair de casa na rua vai suar ainda mais. Por isso é fundamental beber água durante todo o dia. Com estes apps, abaixo, você vai manter o nível de H2O em bom estado, com metas diárias.

Para a turma do sofá

Quer ficar largadão na frete de um ventilador? Então faça isso e peça alguma coisa gostosa para comer com o Rappi. Enquanto o delivery não chega, mate sua sede de vitória com Brawl Stars. Ou gaste toda sua energia dançando com Just Dance Now no seu iPhone ou Apple TV. No fim do dia, confira o novo paredão do BBB com o Globoplay. Você ainda pode ser o rei da festa — em plena sala de casa.

Para os aventureiros

Enquanto o Carnaval pega fogo, você pode estar longe. Para te ajudar a passear por cidades como Berlim e Barcelona, baixe o Tripify, que oferece ótimos guias de viagem. Para reservar seus voos e hotéis, conte com o Hurb Viagens, Pacotes e Hotéis e o Kayak.

· • ·

E, aqui, uma dica extra que todos já sabem mas que não custa repetir: muito cuidado com o seu iPhone. Dificilmente você o deixará em casa justamente por ele hoje ser uma ferramenta essencial para você falar com os amigos, se locomover pela cidade, etc. Por outro lado, muita gente se aproveita das festividades para surrupiar smartphones de bolsos — e mãos — alheios, então muita calma nessa hora.

Boa festança! 😉