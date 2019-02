LG lança V50 ThinQ 5G com tela secundária e G8 ThinQ com reconhecimento de… palma!

A Mobile World Congress (MWC) 2019, que acontece nesta semana em Barcelona (Espanha), foi palco para a apresentação dos dois novos smartphones da LG, incluindo o seu primeiro dispositivo 5G, o V50 ThinQ. O outro modelo introduzido pela fabricante sul-coreana, o G8 ThinQ, pode não ter suporte à nova rede celular, mas conta com outra tecnologia tão nova quanto ela como veremos a seguir.

V50 ThinQ 5G

Enquanto algumas empresas discutem a importância de smartphones dobráveis, como a Samsung e a Huawei, a LG optou por uma caminho diferente ao possibilitar que o usuário possa usar uma tela extra quando quiser/precisar.

Para isso, a LG implementou uma tecnologia Dual Screen ao V50 através de uma case que pode ativar uma segunda tela OLED de 6,2″ com resolução de 2160×1080 pixels (a principal, também OLED, possui 6,4″ e uma resolução de 3120×1440 pixels).

A case se conecta ao V50 por três pinos, podendo deixá-lo em um ângulo de 104º ou 180º (tornando-o praticamente um console para jogos). Ela também é grande: cerca de 15,5mm de espessura e 131 gramas — somadas as 183 gramas do V50, o aparelho fica mais pesado que o Mate X, da Huawei.

Apesar disso, o dispositivo apresenta essencialmente o mesmo chassi do seu antecessor, o V40 (tirando o logo luminoso brega 5G da traseira do aparelho), mas com bela repaginada interna. Nesse sentido, o V50 possui um processador Snapdragon 855, da Qualcomm, modem X50 5G, suporte ao Wi-Fi 6, uma bateria de 4.000mAh e leitor de impressão digital na traseira do aparelho.

Ele tem ainda um sistema triplo de câmeras traseiras (com uma lente principal de 12MP, uma grande-angular de 16MP e outra telefoto de 12MP); na frente, o dispositivo é equipado com duas câmeras, uma de 8MP (com abertura ƒ/1,9) e outra de 5MP (ƒ/2,2). Para lidar com o calor gerado pelo modem 5G, a LG aumentou o tamanho do sistema de refrigeração do dispositivo em 40%.

A fabricante não informou, ainda, o preço e a data de lançamento oficial do V50 ThinQ; contudo, afirmou que o dispositivo será disponibilizado primeiro para as grandes operadoras dos Estados Unidos (como a Sprint), da Coreia do Sul, da Austrália e de alguns países da Europa ainda no primeiro semestre deste ano.

G8 ThinQ

Para destacar a linha de dispositivos G em meio a tantas novidades no mercado de smartphones, a LG lançou o G8 ThinQ com um método de segurança biométrica pouco convencional. Isso mesmo; nada de reconhecimento de íris ou tampouco de impressão digital. O telefone reconhece… a palma da sua mão!

Mais precisamente, o dispositivo consegue identificar os vasos sanguíneos da palma da sua mão através da tecnologia da câmera frontal do G8 que, além de uma câmera principal de 8MP, possui uma lente “Z Camera” (a versão TrueDepth da LG) ToF com tecnologia de luz infravermelha que permite desbloquear o aparelho dessa forma até mesmo no escuro.

Tanta tecnologia não é utilizada apenas para “ler mãos”: a Z Camera também utiliza os recursos de detecção de profundidade para acompanhar alguns gestos que são traduzidos em ações no G8, como abrir apps, pausar ou reproduzir músicas e até ajustar o volume do dispositivo — semelhante ao recurso Air Gestures, introduzido no Galaxy S4, da Samsung; porém, a LG chama essa interface de Air Motion.

Além de controle por gestos, o G8 é equipado com uma tela OLED de 6,1″ Quad HD+ (3120×1440 pixels) e um recorte frontal que abriga a câmera de 8MP e a Z Camera. Na parte de trás, o sistema duplo de câmeras inclui uma lente principal de 12MP e uma grande-angular de 16MP. O G8 não possui alto-falantes à mostra pois a tela OLED do dispositivo é uma Crystal Sound, que dispensa o uso de alto-falantes convencionais.

Por dentro, o dispositivo conta com o mesmo processador V50 ThinQ 5G (Snapdragon 855), 6GB de RAM e 128GB de armazenamento (expansível com cartão de memória microSD). Além disso, ele possui porta USB-C a bateria de 3.500mAh.

G8s ThinQ

O modelo alternativo ao G8 ThinQ possui diversas características similares a ele, incluindo a câmera de profundidade do Air Motion. Entre as diferenças, o G8s ThinQ possui uma tela de 6,2″ e uma qualidade um pouco menor, ainda assim Full HD+ (2248×1080 pixels).

Por não contar com uma tela OLED Crystal Sound, esse modelo não emite sons pelo display, fazendo com que o recorte na parte frontal seja um pouco maior. Na traseira, ele possui uma câmera tripla (13MP + 12MP + 12MP), mais uma opção de armazenamento interno (128GB) e bateria com capacidade um pouco menor (3.350mAh)

A LG também não divulgou o valor e a data de lançamento do G8 ThinQ e do G8s ThinQ.

