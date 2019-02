Recentemente, alguns aplicativos foram atualizados com boas novidades. Vamos a eles?

Telegram

Muitos conhecem o Telegram como o “substituto do WhatsApp”, mas o fato é que devemos apreciá-lo por introduzir recursos bem importantes.

Na sua atualização mais recente, visualizar vídeos no mensageiro ficou ainda mais rápido com a reprodução automática: ao abrir o chat, o vídeo será reproduzido sem som — basta tocar nele para escutar o áudio ou pressionar os botões de volume do dispositivo.

Se você não deseja que o app use excessivamente sua cota de dados móveis com a reprodução de vídeos, basta acessar as novas opções de download automático de mídia e controlar (manualmente ou a partir das predefinições) o consumo de dados máximo que o app deverá gastar.

Além disso, o Telegram adicionou suporte a múltiplos números de telefone em um mesmo dispositivo e a possibilidade de alternar entre essas contas sem a necessidade de se desconectar de nenhuma delas. Para isso, o app também ganhou um novo menu “Sair”, que exibe opções alternativas para adicionar novas contas e alternar entre elas.

Google Maps

Ainda que tenha anunciado o encerramento do Google+, a gigante de Mountain View sempre dá um jeito de tornar seus serviços mais sociais. Desta vez, o app Google Maps ganhou uma opção bem interessante para quem gosta de acompanhar as novidades dos seus locais favoritos a partir de uma “rede social” bem simples implantada nele.

Para começar a seguir seus locais favoritos, basta procurá-los no app, expandir a sua ficha de informações e tocar no botão “Seguir”, logo abaixo do horário de funcionamento.

Ao seguir um local, lugares e empresas podem ver seus seguidores (exceto no modo privado) por meio do app Google Meu Negócio e publicar informações úteis como próximos eventos, ofertas especiais, etc.

Banco do Brasil

Neste mês, o app do Banco do Brasil ganhou um tapa no visual (falamos sobre isso nesse artigo) e novos recursos que facilitam ainda mais a visualização de contas e outras informações financeiras diretamente do app. Nesse sentido, o serviço também conta com uma página de consultoria financeira integrada e opções de personalização para que você acesse rapidamente as informações mais importantes.

Além disso, as principais funções dos aplicativos Ourocard e Investimentos BB também foram disponibilizadas no software principal da instituição.

TestFlight

O TestFlight é a plataforma de testes de aplicativos da Apple. Nesta semana, ele ganhou uma atualização que adiciona o suporte a 38 novos idiomas (incluindo o português), expandindo a disponibilidade da plataforma para ainda mais usuários.

O software também suporta, agora, as definições de Fonte Dinâmica do iOS (os aplicativos nativos respeitam essa configuração automaticamente, mas os de terceiros precisam se adaptar às configurações do usuário).

via 9to5Mac, MacRumors